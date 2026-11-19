亞太經合組織（APEC）第33次領導人非正式會議11月18日至19日在廣東省深圳市舉行，美國總統特朗普透露，他周三（18日）晚出席晚宴期間，一直與中國國家主席習近平交談，話題涵蓋人工智能（AI）， 並指他曾向習近平簡短提起黃仁勳辭任英偉達（Nvidia，又稱輝達）行政總裁一事。



特朗普18日接受美國霍士新聞（Fox News）採訪時，稱他在18日舉行的晚宴期間坐在習近平身旁，並一直與他交談。

特朗普引述習近平指對美國的AI發展感到驚嘆，並強調美國在相關領域的發展領先中國，甚至是全世界。

2026年11月18日，美國總統特朗普和中國國家主席習近平在APEC歡迎晚宴上交談（Reuters）

被記者問及有否與習近平談及黃仁勳辭職時，特朗普回應：「我們沒有討論這件事。我可能只是簡短地提了（黃仁勳）一下，因為這太令人悲痛了。這真是一場悲劇。他是一名如此傑出的人。」

美媒此前曝光，黃仁勳與新加坡數據中心公司Megaspeed前董事、據報被美國情報機構懷疑是中國間諜的黃樂及英偉達醫療保健業務副總裁鮑威爾（Kimberly Powell）有婚外情。黃仁勳在未點名對象下承認出軌，其後辭去英偉達行政總裁職務。

當被問及黃仁勳相關的事情是否構成國家安全威脅時，特朗普說：「我沒有聽說過這件事......我沒聽說她是間諜。」