據俄羅斯國際文傳電訊社（Interfax）引述克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）的話報道，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）和美國總統特朗普（Donald Trump）並未安排在11月19日（周四）深圳舉行的亞太經合組織峰會（APEC）上進行全面會談。佩斯科夫也表示，普京和特朗普周三也沒有進行實質會談。



中國國家主席習近平18日晚設宴款待各國領導人。在晚宴前的領導人大合照儀式上，習近平與特朗普及普京握手。

2026年11月18日，在深圳舉行的亞太經合組織（APEC）峰會歡迎晚宴前，美國總統特朗普與俄羅斯總統普京握手，中國國家主席習近平站在一旁。（Reuters）

此次會面握手是自美國及俄羅斯於2025年9月於阿拉斯加（Alaska）會面以來，兩國領導人再次會面握手。

在APEC峰會的大合照上，美國總統特朗普（Donald Trump）站在國家主席習近平右側，而俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）則站在夫人彭麗媛左側。（Reuters）

報道指，這次會晤標誌着美國主導結束俄烏戰爭的努力取得罕見進展，特朗普在競選期間曾多次公開表示，上任後將在「一天之內」促成衝突結束。