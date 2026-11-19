亞太經合組織（APEC）第33次領導人非正式會議11月18日至19日在中國廣東省深圳市舉行，中國國家主席習近平19日更將與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）及俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）舉行三方會晤。外界此前留意到，普京抵達中國時，身旁罕見未有攜帶黑色「核手提箱」的保鏢緊貼跟隨。不過，俄羅斯官媒18日播放的一段影片中，可以看到一名在APEC會議場外的俄羅斯軍官受訪時，確定他手攜的是俄方的「核手提箱」。



據全俄國家電視廣播公司（RTR）旗下的「俄羅斯-1」 （Russia-1）頻道，俄媒記者18日在會場外看到俄方的人員，並聲稱後者手持的是俄羅斯的「核手提箱」。

從影片可見，記者接着上前採訪一名身穿軍服的俄方人員，詢問其手持的公事包是否為俄羅斯的「核手提箱」。對此，該人員微微一笑，並給予肯定答覆。記者最後再一次問道：「真的是那個（核手提箱）嗎？」 該軍官回答說：「就是這個」。

美媒《新聞周刊》（Newsweek）稱，這款俗稱「核手提箱」的公事包是俄羅斯核武指揮終端系統「Cheget」，俄方高級官員可以透過它遠端授權核打擊。

該「核手提箱」通常由一名海軍軍官攜帶，並放置在總統附近；另外兩個類似的公事包分別由俄羅斯國防部長和總參謀長持有。

「俄羅斯-1」記者的說法尚未得到證實，而《新聞周刊》已聯繫克里姆林宮置評。

普京即將與習近平、特朗普舉行三方會晤，而白宮早前透露，三國領導人將討論核擴散與戰略核軍控問題。