亞太經合組織（APEC）第33次非正式會議11月18至19日在深圳舉行，在會議期間，美國總統特朗普（Donald Trump）在會議上發言，並盛讚國家主席習近平在峰會上所做的工作。



影片中顯示，特朗普首先向習近平及其夫人彭麗媛表達謝意，感謝他們兩人呈現如此「精彩絕倫的盛況」，表示昨晚的一切有多麼不可思議，多麼令人難忘，並再次感謝兩人對各國領導人的熱情款待。

他同時盛讚中國是一個了不起的國家，並讚許習近平是一位偉大的領袖。

英國衛報（The Guardian）報道，習近平昨日（18日）親自到深圳機場迎接特朗普，是習近平就任中國國家主席以來，首次親自迎接到訪外國領導人。此舉是為了回報2026年9月習近平到訪美國時，特朗普在馬里蘭州安德魯斯聯合基地（Joint Base Andrews）所給予的高規格禮遇。

兩位領導人在深圳機場內互相擁抱，當被問及第三次會晤時有何期待時，特朗普表示習近平是中國一位偉大的主席，並指習近平過去甚至未曾親自到機場迎接任何外國領導人。

他同時對機場內的迎賓儀式表示讚歎：「不僅如此，現場的盛大排場、優美氛圍、隆重儀式，還有成千上萬的民眾、孩童與軍人。這一切都展現了極大的敬意，我對此深表感謝。」他續指，這對美國來說是一個偉大勝利，對中國而言亦一樣。