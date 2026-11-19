亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議11月19日在深圳舉行，21個成員經濟體領導人的會議座次如何編排備受關注，而座位安排早有官方明文及禮賓慣例可循。



據中國新聞社（China News Service）周四報道，會場採用雙層同心圓布局，內圈設21把座椅，對應21個成員經濟體的領導人，外圈席位供各經濟體隨行人員就座，兩側擺放以藍色山水水墨為主題的摺疊屏風，會議於當日上午10時開幕。

座次規則方面，APEC官方《會議主辦指南》訂明，領導人非正式會議的座位安排沒有必須按成員字母順序的規定，座位由東道主經濟體決定，領導人層面反而有彈性。

峰會當年東道主坐會議主位，前後任東道主坐鄰近主位位置，象徵會務傳承與延續。因此，代表上屆及下屆會議主辦方的韓國總統李在明和越南國家主席蘇林，皆坐在最接近中國國家主席習近平的右邊。

在合照站位方面，峰會全家福的大原則是以右為上，東道主居中，右側為下屆東道主的領導人，左側為上屆東道主；其餘排序各屆不一，曾按英文字母、本國語言字母或任職時間長短排列，排位亦與國家實力及與主辦方的緊密度有關。

按此，今屆居中者為國家主席習近平，左右俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普），普京與特朗普身旁分別為蘇林與李在明，日本首相高市早苗則站後排右二與香港特首李家超相鄰。