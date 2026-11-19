亞太經合組織（APEC）峰會11月18至19日在深圳舉行，在19日的會議上，一段現場影片顯示會議開始前，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與中國國家主席習近平一同乘搭扶手電梯時的「拖手」一幕，引起網民注意。



在影片中，特朗普站在前方先走上扶手電梯，習近平在他身後，期間習近平先把手放在他背上，及後特朗普把左臂向後欲伸手，疑似是想拖手或示意對方可扶其手臂借力向前，最終習近平把手搭著特朗普的前臂，與特朗普一同搭乘扶手電梯，形成一個類似「拖手」的畫面。

英國《衛報》（The Guardian）報道，在非正式領袖會議後，特朗普和習近平進行雙邊會談，習近平表示，他致力於和特朗普合作，並引領兩國關係走在「正確的軌道」上。

在今年第三次會晤前，習近平向特朗普表示，美中雙邊關係整體保持穩定，並在持續改善。

同時強調雙方應秉持互相尊重、和平共處、合作共贏原則，共同為中美關係注入戰略穩定性。