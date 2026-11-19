亞太經合組織（APEC）第33次領導人非正式會議11月18日至19日在中國深圳市舉行，按照議程，中美元首會晤、中美俄元首會談先後在19日舉行。在此之前，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）「加碼」舉行一場會晤，特朗普一進門便稱普京為「朋友」。



據現場畫面可見，特朗普進入會議廳時，向旁人介紹普京是「我的朋友」，並透露二人稍後還會參與三方會談，他稱雙方相識已久，期待會面帶來進展；普京則微笑回應。

據俄羅斯衛星通訊社報道，特朗普和普京會晤持續近1小時，普京表示，很高興與特朗普會面。路透社引述克里姆林宮消息指，本次會談核心議題為美俄雙邊關係和俄烏衝突，又形容普京離開會議時「心情極佳」。

2026年11月19日，美國總統特朗普（Donald Trump）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）在深圳舉行雙邊會晤。（Reuters）

本次會晤是特朗普和普京自2025年8月阿拉斯加峰會以來，時隔15個月再次面對面會談。在這次會晤之際，俄烏局勢仍然持續緊張。俄方持續空襲烏克蘭能源設施，烏方一周內三度襲擊刻赤大橋（Kerch Bridge，又稱「克里米亞大橋」），導致大橋公路及鐵路交通中斷。