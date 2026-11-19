Tesla及SpaceX行政總裁馬斯克（Elon Musk）11月18日在《紐約時報》DealBook峰會上表示，黃仁勳（Jensen Huang）早前離職，情況猶如當年芝加哥公牛隊在連勝期間把籃球傳奇「米高佐敦」（Michael Jordan）踢出隊伍，直指此舉對股東並非好事。馬斯克還在會上，自爆後悔在中期選舉投入巨資，並首度鬆口或推動SpaceX與Tesla合併。



美國財經頻道報道，隨同美國總統特朗普（Donald Trump）訪華的馬斯克透過網上連線出席峰會，並談及黃仁勳辭任英偉達行政總裁一事。他坦言黃仁勳無疑犯過錯，但絕非對美國不忠。他大讚黃仁勳無可替代，稱他是「歷史上最有才華的企業家之一」。

馬斯克也表示，非常樂意聘請對方，但多次迴避是否透過特朗普介入，僅稱「我們不在英偉達董事會裏」。

11月13日，全球首富馬斯克（Elon Musk）在網上轉發一段來自電影《Air》的影片，並在貼文中寫上黃仁勳的英文名字Jensen，似是隔空在為好友打氣。（Getty）

他還提及，對美國中期選舉投入至少4.7億美元（約36.7億港元）卻幾乎一無所獲感到「相當愚蠢」，並刻意與特朗普（Donald Trump，又譯川普）的「讓美國再次偉大」（MAGA）運動劃清界線，直言「我不是MAGA」。

關於商業動向，他透露SpaceX與Tesla在AI、機械人及晶片設計上的業務高度重疊，若獲股東批准且符合股東利益，不排除推動兩大巨頭合併。