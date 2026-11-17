藍田啟田邨啟旺樓單位陷火海 烈焰噴出窗 2傷逾200人疏散

藍田啟田邨發生火警。今日（17日）下午約1時43分，啟田邨啟旺樓一單位起火，驚動多人報案。現場影片可見，起火單位位處高層，火舌噴出窗外，烈焰沖天，黑煙席捲半空。消防接報趕抵，出動一條喉及一隊煙帽隊灌救，下午2時03分大致將火救熄。火警中，約200人疏散、當中一人由消防員協助疏散。

旺角MOKO嬰兒手推車前輪疑攝扶手梯罅隙 女童受驚狂喊尖叫

旺角新世紀廣場（MOKO）發生扶手電梯意外。今日（15日）有網上流傳影片顯示，一輛嬰兒車懷疑前輪卡進扶手電梯梯級縫隙，導致電梯停頓。當時梯級上站滿攜帶行李箱及購物袋的市民，眾人需繞過嬰兒車步行離開。事發後，商場職員在場維持秩序，扶手電梯旁則有一名女童受驚狂哭兼尖叫，其時亦傳出一把女聲稱：「唔好郁、唔好郁。」

尖沙咀私家車遇路障拒查倒車逃走 警列狂亂駕駛追緝司機

今（17日）凌晨1時許，警方於彌敦道138號聖安德烈堂對開位置設置路障打擊違法活動，期間一輛私家車在慢線行駛，在即將遇查之際倒車逃走，混亂撞及2個指示牌及4車。

網上流傳事發一刻片段，由片段可見，一輛Audi私家車在遇上路障及警員時倒車，期間撞到旁邊的士。有警員見狀追上，惟該私家車倒車至山林道路口便即轉頭逃去。

輕鐵新圍站現真人街霸 兩耆英大打出手跌落地 網民謔：燃燒生命

屯門輕鐵新圍站上演耆英MMA！網上瘋傳一條影片，兩名老翁在月台大打出手，伸腳互踢，其中一名身形較矮的灰髮翁更被推倒，人仰馬翻。有旁觀市民勸阻：「幾十歲人咁樣⋯⋯」

影片引起網民熱議，不少人讚揚片主拍攝技巧：「史詩級運鏡，留友睇真人街霸」、「個運鏡幾有張力，唔錯」。有人則揶揄兩名事主：「幾廿歲仲咁火爆」、「燃燒生命啦」、「153挑1米8，有勇氣」、「依家流行喺輕鐵練武？」

蔡天鳳案｜鄺球稱無反對賣樓又指蔡無畀家用 反稱：我畀錢佢就有

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭前夫鄺港智三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），今(17日）在高等法院續審，次被告鄺球自辯時提及買賣加多利山單位的事宜。

鄺球稱，鄺家與蔡儲到錢買樓後，由蔡負責「睇樓」及處理，但業主則為鄺球。後來蔡提出為方便子女上學想出售單位，並搬入屯門，他亦無異議。但他到律師樓簽授權書時，律師曾提他若簽下文件，出售的錢便會歸獲授權的人。他該次上律師樓並無簽署，在另一次再上律師樓時才簽。

鄺球又指，蔡母張燕花稱「法庭見」的事並無發生，又否認蔡曾給他家用，更反稱：「我畀錢佢就有。」

葵廣米芝蓮前主廚燒賣店涉無牌營業 食環接3投訴 已巡查提檢控

葵涌廣場一間由米芝蓮前主廚主理、新開張的點心店爆紅成「人氣燒賣店」，連日吸引大批市民排隊。《香港01》今日（16日）接獲讀者報料，指已向食環署舉報並獲回覆證實店舖涉嫌無牌經營。記者今午到場視察，見店舖仍如常營業，老闆「輝哥」接受電話訪問時表示，證實已接獲食環署通知將就無牌經營發出告票及罰款。他解釋，自租舖起已着手申請牌照，但因地台高出半厘米，懷疑不符合標準而延誤審批。

食環署發言人回覆《香港01》查詢指，根據紀錄，該處所正申請食物製造廠牌照。由11月初至今（16日），署方共接獲3宗相關投訴。食環署曾派員巡查該處所，發現其涉嫌無牌經營食物業，已即時向負責人提出檢控。署方會繼續密切留意有關處所的情況；如發現違規行為持續，會採取進一步檢控行動。

Elon Musk：香港出生率長期屬全球最低 若不改變香港人快消失

曾在香港工作過的銀行家、網紅勒費夫爾（John Lefevre）11月15日在社交平台發文，談及長期用Grok AI後變得缺乏耐心，又對比憶述早年在香港工作，身邊同事大多高學歷、思路敏捷。對此，馬斯克（Elon Musk）評論稱，香港若不改變低出生率，香港人很快消失。其後，相關言論在網上引發討論。

沈大師喪禮｜余偉文、青姐等到場悼念 股評界名人花牌佈靈堂

人稱「沈大師」的著名股評人沈振盈於10月24日離世，享年65歲，其喪禮今日﹙16日﹚下午4時30分於紅磡萬國殯儀館進行。傍晚五時後，現場所見，不少名人到場悼念，送大師最後一程。