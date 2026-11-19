美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）11月19日在深圳出席亞太經合組織（APEC）會議期間，盛讚與中國國家主席習近平的友誼，他又在談到英偉達前行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）的辭職風波時，形容是個「悲劇」。



據彭博社（Bloomberg）周四報道，特朗普稱自己與習近平比鄰而坐並整晚交談，又讚揚習近平破例親赴停機坪迎接，展現極大尊重。談及黃仁勳辭職風波時，特朗普淡化了該話題，稱晚宴僅簡短提及這宗「悲劇」，並指涉事的中國女子黃樂（Alice Huang）是「購買晶片的女商人」。

特朗普訪華：2026年11月19日，中國國家主席習近平在深圳出席亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議，並與美國總統特朗普舉行雙邊會晤。（Reuters）

儘管氣氛融洽，中美明年1月10日到期的貿易休戰協議仍面臨考驗。美國商務部本周出台新規，限制中國遠程使用海外數據中心的高端AI晶片，中方警告將予反制。外界預料今次習特會重在穩定關係，難有重大突破。

此外，習近平上午在APEC會議致辭時呼籲減少貿易及投資壁壘；特朗普則重申反對任何限制人工智能發展的全球監管。