Tesla及SpaceX行政總裁馬斯克（Elon Musk）本周三（11月18日）在《紐約時報》舉辦的DealBook峰會上承認，對於在剛過去的美國中期選舉中豪擲逾4.45億美元（約34.7億港元）支持共和黨候選人，最終民主黨卻奪得國會參眾兩院控制權，感到「相當愚蠢」。



據《紐約時報》報道，馬斯克表示：「我覺得頗為愚蠢，花了這麼多錢卻看不到太大回報。如果可以重來，我大概會少花一些。」他認為，這證明美國選舉不只是錢的問題，「你可以投入大量資金，但效果卻相對有限」。

2026年9月29日，在華盛頓特區，特朗普在白宮東廳與Tesla、SpaceX行政總裁馬斯克舉行了一次關於超級智能的會議。（Getty）

值得關注的是，曾於2024年特朗普競選集會高調力挺特朗普的馬斯克，在訪談卻公開澄清立場:「我不是MAGA。我甚至不太確定MAGA真正的含義，倘若它代表盲目追隨共和黨的整套政策，那我絕對不是如此。」

MAGA是特朗普「讓美國再次偉大（MakeAmerica Great Again）」支持者的統稱，此番言論與馬斯克兩年前擁抱「暗黑MAGA」旗幟的態度形成強烈反差，被視為一次重大政治轉向。暗黑MAGA屬MAGA陣營裡更激進對抗建制派的網絡標籤。

馬斯克通過其政治行動委員會America PAC及其他捐款渠道，在今個選舉週期捐出約4.45億美元（約34.7億港元），成為2010年美國取消政治捐款上限以來，單一周期中捐款最多的個人。

當中最大筆支出落在得州聯邦參議院選舉。馬斯克除直接投入巨額個人資金外，另通過支持共和黨的超級政治行動委員會（Super PAC）注資1.58億美元（約12.3億港元），重點力撐得州總檢察長帕克斯頓（Ken Paxton）爭奪聯邦參議院席位，但最終不敵民主黨新星塔拉里科（James Talarico），讓得州自1988年以來首度誕生民主黨籍聯邦參議員。

塔拉里科11月3日於得克薩斯州奧斯汀的中期選舉之夜活動上發言，慶祝擊敗共和黨參議員候選人、得州總檢察長帕克斯頓（Ken Paxton）。（Getty）

馬斯克史無前例的巨額捐款引發部分選民批評，亦被民主黨候選人用作選舉攻擊工具。新國會的民主黨領袖已表明，將加強審視特朗普盟友及與馬斯克相關的企業。