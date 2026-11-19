11月19日，中國外交部發言人郭嘉昆在例行記者會上回應日本媒體對日本首相高市早苗在亞太經合組織（APEC）峰會期間接機安排的關注時表示，中方作為東道主，已按國際慣例為所有參會方作出適當的禮賓安排。



記者會上，日本《朝日新聞》記者提問，APEC峰會期間，中方對到訪領導人的接機安排各有不同，日本首相高市早苗所獲的接待較為簡單，引起外界廣泛關注，詢問中方在安排上有何考慮。

日本首相高市早苗於 2026 年 11 月 18 日抵達中國深圳參加亞太經濟合作組織（APEC）峰會，圖中由前中國駐希臘大使章啟月陪同。 （Reuters）

郭嘉昆回應指，中方作為東道主，按照國際慣例，為所有參會方作出適當的禮賓安排。

其後有記者追問，中日兩國領導人會否在APEC期間舉行雙邊會晤，或雙方是否已有非正式接觸。郭嘉昆僅表示：「關於中日關係，中方的立場是明確的。」未有進一步說明。

高市早苗18日抵達深圳機場時，日媒指中方的歡迎儀式規格低，與其他領袖所獲待遇不同。