韓國前總統尹錫悅夫人金建希貪污受賄案11月19日終審宣判，金建希被判有期徒刑4年，並處罰金5000萬韓圜（約27.5萬至28萬港元）。這是韓國憲政史上首次有前第一夫人終審被判處監禁刑罰。



韓聯社報道，金建希被特別檢察官起訴違反《資本市場法》及《斡旋受賄罪》等罪名。她在2010至2012年間參與操縱寶馬韓國經銷商「德意志汽車」股價，非法獲利8.1億韓圜（按最新匯率約440萬至460萬港元）。

2025年8月12日，韓國前總統尹錫悅夫人金建希抵達首爾中央地方法院。（Getty）

她還涉嫌收受前統一教官員賄賂的兩個香奈兒（Chanel）手袋及一條格拉夫（Graff）高級鑽石頸鏈（價值約6200萬韓圜）以換取利益。至於她被控在2022年大選前免費獲取民調結果一案，法院則維持無罪裁決。

金建希官司尚未完結，她因涉嫌收受貴重禮物換取人事任命及商業利益，今年9月在另一宗受賄案二審中被判囚禁5年，目前正等待最高法院審理。