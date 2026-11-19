俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）11月19日在深圳與中國國家主席習近平、美國總統特朗普（Donald Trump）舉行歷史性的三方會談後召開記者會，他形容會晤很成功，又指俄方準備加強與中國在「北方海路」（Northern Sea Route）方面的合作。



俄衛網報道，普京在記者會指與習近平和特朗普的會談是在自由坦誠氣氛內進行，會晤很有益處、取得互相理解，非常希望峰會能有後續，「因為在我看來，在一些關鍵領域，即使沒有達成協議，至少也達成共識」。

他指3方談到聯合國改革、安全議題、核不擴散、航行自由等議題，形容「國際安全在很大程度上取決於我們三國」。

俄羅斯總統普京2026年11月19日在深圳舉行記者會，講述中美俄元首會談情況（Reuters）

普京：同意美國提出的解決烏克蘭問題折衷方案

普京又稱與美國總統特朗普在文明價值觀問題上擁有共同立場，相信特朗普真心致力於解決烏克蘭衝突，俄羅斯已同意美國提出的解決烏克蘭問題折衷方案，「我們原封不動地予以同意，在安克雷奇（Anchorage，意指2025年8月美俄峰會）也是如此，因為方案也獲得了我們的支持。問題是衝突其他各方，包括烏克蘭，在這種情況下還有他們的歐洲贊助者是否要同意這些折衷方案。」

APEC深圳峰會：俄羅斯總統普京2026年11月19日在深圳舉行記者會（Reuters）

根據路透社報道，這位俄羅斯總統並談到俄方準備加強與中國在北方海路方面的合作。

北方海路經由北極海域，連接俄羅斯西部港口與亞洲市場，報道指，隨著紅海、霍爾木茲海峽及黑海地區出現安全與航運中斷風險，該航線變得更具吸引力。根據交易商與航運數據，7月至11月航行季節期間，俄羅斯經由北方海路向亞洲出口2,100萬桶石油，較去年上升約50%。

這場3方會談在深圳麒麟山莊舉行，為三國領導人之間的史上首次會晤，會晤持續約1.5小時。