俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）周四（11月19日）在深圳與中國國家主席習近平及美國總統特朗普（Donald Trump）舉行三方會晤時表示，中國、俄羅斯及美國若能在相互尊重、平等及兼顧各方利益的基礎上開展建設性合作，將能為加強全球安全與穩定作出重要貢獻。



他強調，三國不僅同為第二次世界大戰戰勝國，亦共同肩負維護國際和平與穩定的責任。他又說：「我們均為聯合國的創始成員國與安理會常任理事國，有責任維護並強化隨聯合國一同形成的國際法體系，包括《聯合國憲章》及其確立的各項原則。」

三國在解決地區衝突方面有不少共同利益，當中包括持續中的俄烏戰事。據他透露，相關局勢此前已在他與習近平及特朗普的雙邊會談中提及。

2026 年 11 月 19 日，俄羅斯總統普京、中國國家主席習近平與美國總統特朗普抵達中國深圳的麒麟山莊，準備進行三方會晤。（Reuters）

會議議題還包括全球及地區經濟關係、糧食和能源安全。他亦感謝習近平促成今次會晤，表示三國應在相互尊重、平等及兼顧各方利益的基礎上開展建設性合作，為維護國際和平與全球穩定作出貢獻。