習近平普京特朗普三巨頭會晤：中國贏得了什麼？
11月19日下午，中俄美三國元首在深圳實現歷史性會晤。中國國家主席習近平就大國如何正確相處、共同為世界和平托底提出4點看法：堅持相互尊重、堅持和平共處、堅持合作共贏、堅持對話協商。
在這之前中國國家主席習近平、俄羅斯總統普京、美國總統特朗普已經在APEC一系列活動中站在一起實現了同框。
中俄美一連串和睦互動極為少見
11月19日上午的APEC領導人合影中，普京和特朗普分居習近平兩側。按照以往的慣例，習近平作為東道主在全家福合影中佔據核心位置是毫無疑問的，東道主緊鄰的左右兩側位置通常屬於上一屆APEC會議的東道主和下一屆APEC會議的東道主。
但此次深圳峰會，中國打破「上一屆東道主（韓國）與下一屆東道主（越南）拱衛」的慣例，習近平左側為特朗普，右側為普京，直接以「C位三人組」的畫面為當天下午的歷史性中俄美三方首腦會晤定調。
11月18日晚習近平為參加APEC領導人非正式會晤的領導人舉辦晚宴，在抵達的時候習近平普京特朗普三人在紅毯上聚在一起，在晚宴合影環節，普京和特朗普穩穩佔據習近平的左右兩側。
時間往前看，此番各國領導人抵達深圳出席APEC，中國在接待上對於美俄的重視也是獨一檔的特殊禮遇。普京抵達時，赴機場迎接的是中共政治局常委蔡奇。特朗普抵達時，習近平親自赴機場接機。這和其他領導人到訪時中國的安排迥然不同。
正所謂投桃報李，美俄對中國的重視也是前所未有。特朗普今年5月訪華後此番赴深圳出席APEC，實現一年兩次訪華是以往美國總統很少做到的，習近平今年9月訪問美國時，特朗普親赴機場迎接習近平，在中美外交史上極為罕見。
此次在深圳，特朗普開啟誇誇模式，毫不吝嗇對中國的讚美。特朗普在公開場合稱讚接待「無與倫比」「極具水準」，多次以「偉大的領導人」「強有力的領袖」形容習近平，強調兩人之間建立了「非常棒的私人關係」。他還感嘆深圳的發展成就與建設效率「令人難以置信」，展現出世界頂尖的現代都市活力，稱讚中方在多邊外交舞台上展現了卓越的東道主統籌能力。
普京赴深圳出席APEC也是今年第二次訪華，普京抵達後同樣對中國充滿溢美之詞。
11月18日上午，在2026年APEC工商領導人峰會開幕式致辭中，普京多次稱舉辦地深圳「令人印象深刻」，是「全球最現代化、最具活力的大都市之一，它將高度城市化、舒適宜居的城市環境與創新的生產基地有機結合」。18日下午在深圳北理莫斯科大學演講時，他再次感嘆深圳「發生了翻天覆地的變化，堪稱科技創新的典範，我們對深圳取得的發展由衷感到高興」。
一邊是中國對美俄的特殊禮遇，一邊是特朗普普京對中國展開「大型商業互吹」，毫不誇張地說，中美俄三國上演了一齣互相抬轎的戲碼。
曾經劍拔弩張的氣氛在深圳消弭於無形，即便俄烏戰場的硝煙還未消散，中美貿易戰科技戰的餘溫仍在，習近平、普京、特朗普三人在整個亞太領導人的面前，呈現出前所未有的團結與友善。
中國三重收穫
在深圳，俄烏衝突四年多來，普京帶著三位副總理、七位部長的高規格代表團閃亮登場，完成了俄羅斯的戰略突圍。特朗普一掃前不久共和黨中期選舉失利的陰霾再次喜笑顏開。這兩個人的情緒價值得到了充分的滿足。
那中國得到了什麼？顯然，中國不只是為了給普京搭台，也不只是為了請特朗普唱戲。
此次中俄美三國元首的歷史性會晤，對中國來說，是彰顯國家實力地位的重要契機。中國崛起之後，需要獲得和實力相匹配的國際地位。正所謂「你自己要行，要有人說你行，說你行的人也要行」。美國和俄羅斯對中國的讚美、捧場、認可，是中國崛起之後實力轉化為上升通道和影響力的重要一環。
此次APEC，中國打破合影站位常規，凸顯中俄美三國領導人的核心地位，並首次舉辦中俄美三國元首會晤，直白宣示了中國在國際社會的核心地位，和美俄並肩。
另外一個非常重要的考量是，中俄美三巨頭會議，對中國從戰略上穩定同俄羅斯的關係至關重要。
當美國總統特朗普越來越公開談論中美G2時，俄羅斯的緊張和不甘溢於言表。美俄原本是這個世界攪弄風雲的靈魂人物，當俄羅斯在美國的打壓下苦苦支撐時，面對中美G2態勢，俄羅斯的危機感可想而知。中美的重要性單獨凸顯之後，不僅美國要集中精力應對中國，俄羅斯也會在戰略焦慮下急於緩和同美國的關係。
一旦俄羅斯試圖將美國的注意力引向中國，一旦美俄達成戰略和解，中國的戰略壓力必然陡升。將俄羅斯拉回大國的序列，比單純凸顯中美G2，對中國更有利。讓俄羅斯放棄在中美俄之間做文章，降低俄羅斯的戰略焦慮，是必要的。
俄羅斯9月提出舉行三國元首會晤後，中國積極配合俄羅斯運籌相關安排，既是給俄羅斯面子，利用中國東道主的角色為俄羅斯博出位鋪路，也是從戰略上穩住俄羅斯，繼續利用俄羅斯分散美國的戰略注意力，為中美結構性矛盾降溫提供緩衝空間。
最為重要的是，當今世界現存的溝通機制中，G7是純粹的西方平台，金磚上合是中俄主導的平台，聯合國、G20雖然代表性足夠廣，但是多邊峰會往往陷入什麼都無法決策的困境。中國、美國、俄羅斯三個主要國家的領導人坐下來，首次面對面，討論世界和平穩定，這是實事求是地解決問題的開始。
跨陣營、跨意識形態的三國對話，有助於全球戰略穩定，對世界來說是定海神針作用。此次深圳會晤，三國各有考量，或許談不攏什麼具體問題，但這一溝通機制一旦搭建起來，就代表了三國有戰略上妥協退讓的可能。這讓一段時間以來硝煙四起的激烈對抗有了平息的空間。這是負責任的大國應該做的。