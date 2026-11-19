11月19日下午，中俄美三國元首在深圳實現歷史性會晤。中國國家主席習近平就大國如何正確相處、共同為世界和平托底提出4點看法：堅持相互尊重、堅持和平共處、堅持合作共贏、堅持對話協商。

在這之前中國國家主席習近平、俄羅斯總統普京、美國總統特朗普已經在APEC一系列活動中站在一起實現了同框。

中俄美一連串和睦互動極為少見

11月19日上午的APEC領導人合影中，普京和特朗普分居習近平兩側。按照以往的慣例，習近平作為東道主在全家福合影中佔據核心位置是毫無疑問的，東道主緊鄰的左右兩側位置通常屬於上一屆APEC會議的東道主和下一屆APEC會議的東道主。

中國國家主席習近平11月19日下午在深圳同俄羅斯總統普京、美國總統特朗普舉行中俄美元首會晤（Pool via REUTERS）

但此次深圳峰會，中國打破「上一屆東道主（韓國）與下一屆東道主（越南）拱衛」的慣例，習近平左側為特朗普，右側為普京，直接以「C位三人組」的畫面為當天下午的歷史性中俄美三方首腦會晤定調。

11月18日晚習近平為參加APEC領導人非正式會晤的領導人舉辦晚宴，在抵達的時候習近平普京特朗普三人在紅毯上聚在一起，在晚宴合影環節，普京和特朗普穩穩佔據習近平的左右兩側。

時間往前看，此番各國領導人抵達深圳出席APEC，中國在接待上對於美俄的重視也是獨一檔的特殊禮遇。普京抵達時，赴機場迎接的是中共政治局常委蔡奇。特朗普抵達時，習近平親自赴機場接機。這和其他領導人到訪時中國的安排迥然不同。

2026年11月19日，俄羅斯總統普京、中國國家主席習近平和美國總統特朗普等領導人在中國廣東省深圳市舉行的亞太經合組織（APEC）領導人峰會上合影。（Reuters）

正所謂投桃報李，美俄對中國的重視也是前所未有。特朗普今年5月訪華後此番赴深圳出席APEC，實現一年兩次訪華是以往美國總統很少做到的，習近平今年9月訪問美國時，特朗普親赴機場迎接習近平，在中美外交史上極為罕見。

此次在深圳，特朗普開啟誇誇模式，毫不吝嗇對中國的讚美。特朗普在公開場合稱讚接待「無與倫比」「極具水準」，多次以「偉大的領導人」「強有力的領袖」形容習近平，強調兩人之間建立了「非常棒的私人關係」。他還感嘆深圳的發展成就與建設效率「令人難以置信」，展現出世界頂尖的現代都市活力，稱讚中方在多邊外交舞台上展現了卓越的東道主統籌能力。

普京赴深圳出席APEC也是今年第二次訪華，普京抵達後同樣對中國充滿溢美之詞。

據公開報道，深圳APEC峰會期間，特朗普是唯一獲得中方派戰機（飛行表演隊）飛越歡迎及國家主席習近平親自接機的外國領袖。（央視）

11月18日上午，在2026年APEC工商領導人峰會開幕式致辭中，普京多次稱舉辦地深圳「令人印象深刻」，是「全球最現代化、最具活力的大都市之一，它將高度城市化、舒適宜居的城市環境與創新的生產基地有機結合」。18日下午在深圳北理莫斯科大學演講時，他再次感嘆深圳「發生了翻天覆地的變化，堪稱科技創新的典範，我們對深圳取得的發展由衷感到高興」。

一邊是中國對美俄的特殊禮遇，一邊是特朗普普京對中國展開「大型商業互吹」，毫不誇張地說，中美俄三國上演了一齣互相抬轎的戲碼。

曾經劍拔弩張的氣氛在深圳消弭於無形，即便俄烏戰場的硝煙還未消散，中美貿易戰科技戰的餘溫仍在，習近平、普京、特朗普三人在整個亞太領導人的面前，呈現出前所未有的團結與友善。

2026年11月19日，中國國家主席習近平同俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）、美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在APEC深圳晚宴上見面，互相握手（Reuters）

中國三重收穫

在深圳，俄烏衝突四年多來，普京帶著三位副總理、七位部長的高規格代表團閃亮登場，完成了俄羅斯的戰略突圍。特朗普一掃前不久共和黨中期選舉失利的陰霾再次喜笑顏開。這兩個人的情緒價值得到了充分的滿足。

那中國得到了什麼？顯然，中國不只是為了給普京搭台，也不只是為了請特朗普唱戲。

此次中俄美三國元首的歷史性會晤，對中國來說，是彰顯國家實力地位的重要契機。中國崛起之後，需要獲得和實力相匹配的國際地位。正所謂「你自己要行，要有人說你行，說你行的人也要行」。美國和俄羅斯對中國的讚美、捧場、認可，是中國崛起之後實力轉化為上升通道和影響力的重要一環。

中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇等官員親自到機場迎接普京。值得注意的是，普京走下的舷梯是帶棚的，中方專門為普京準備了帶頂棚的貴賓專用客梯車。

此次APEC，中國打破合影站位常規，凸顯中俄美三國領導人的核心地位，並首次舉辦中俄美三國元首會晤，直白宣示了中國在國際社會的核心地位，和美俄並肩。

另外一個非常重要的考量是，中俄美三巨頭會議，對中國從戰略上穩定同俄羅斯的關係至關重要。

當美國總統特朗普越來越公開談論中美G2時，俄羅斯的緊張和不甘溢於言表。美俄原本是這個世界攪弄風雲的靈魂人物，當俄羅斯在美國的打壓下苦苦支撐時，面對中美G2態勢，俄羅斯的危機感可想而知。中美的重要性單獨凸顯之後，不僅美國要集中精力應對中國，俄羅斯也會在戰略焦慮下急於緩和同美國的關係。

2026年11月18日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）與中國國家主席習近平結束會談後，前往深圳北理莫斯科大學進行訪問並發表講話。（Reuters）

一旦俄羅斯試圖將美國的注意力引向中國，一旦美俄達成戰略和解，中國的戰略壓力必然陡升。將俄羅斯拉回大國的序列，比單純凸顯中美G2，對中國更有利。讓俄羅斯放棄在中美俄之間做文章，降低俄羅斯的戰略焦慮，是必要的。

俄羅斯9月提出舉行三國元首會晤後，中國積極配合俄羅斯運籌相關安排，既是給俄羅斯面子，利用中國東道主的角色為俄羅斯博出位鋪路，也是從戰略上穩住俄羅斯，繼續利用俄羅斯分散美國的戰略注意力，為中美結構性矛盾降溫提供緩衝空間。

特朗普訪華：2026年11月18日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）抵達深圳。中國國家主席親自前往機場迎接特朗普，兩人握手擁抱。（Reuters）

最為重要的是，當今世界現存的溝通機制中，G7是純粹的西方平台，金磚上合是中俄主導的平台，聯合國、G20雖然代表性足夠廣，但是多邊峰會往往陷入什麼都無法決策的困境。中國、美國、俄羅斯三個主要國家的領導人坐下來，首次面對面，討論世界和平穩定，這是實事求是地解決問題的開始。

跨陣營、跨意識形態的三國對話，有助於全球戰略穩定，對世界來說是定海神針作用。此次深圳會晤，三國各有考量，或許談不攏什麼具體問題，但這一溝通機制一旦搭建起來，就代表了三國有戰略上妥協退讓的可能。這讓一段時間以來硝煙四起的激烈對抗有了平息的空間。這是負責任的大國應該做的。