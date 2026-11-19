聯合國國際法院說，緬甸安全部隊在2017年對羅興亞人進行的殘酷鎮壓中，殺害數千名羅興亞平民。這些行為構成「國家支持的種族滅絕」。



綜合路透社和法媒報道，國際法院法官小組星期四（11月19日）裁定，緬甸在若開邦北部針對羅興亞群體實施種族滅絕。

國際法院院長兼案件主審法官岩澤雄司宣讀裁決時說，緬甸安全部隊「殺害數千名羅興亞平民，實施廣泛的性暴力行為，以及針對兒童的極端暴力行為，還襲擊成群結隊逃往孟加拉國的羅興亞人」。

2024年10月9日，無國界醫生馬來西亞在檳城設立流動診所，圖為無國界醫生職員為前來求診的羅興亞難民提供醫療服務。（無國界醫生提供）

法院認定，緬甸在2017年針對羅興亞人採取的行動，具有摧毀羅興亞群體相當一部分人口的意圖，已達到種族滅絕的法律認定標準。

岩澤雄司說：「法院還認定，關於在2017年『清剿行動』中有1萬名羅興亞人遭暴力殺害的估算，是有證據支持的。」

居民以伊斯蘭教為主的國家岡比亞就羅興亞人所受暴行提起訴訟，案件審理長達七年，終於得出這一裁決。這是自納粹大屠殺以來，國際法院第四次認定相關行為已達到種族滅絕的法律門檻，也是國際法院首次認定一個國家應為種族滅絕承擔責任。

目前有100多萬羅興亞人居住在孟加拉國邊境的全球最大難民營中，國際法院這次裁決為實現問責帶來一絲希望。

許多暴力事件的倖存者講述親歷輪姦、集體處決，以及針對家庭和兒童的各類殘暴行徑。由15名法官組成的審判團已進行長達七年的審議，旨在判定緬甸的行為是否構成種族滅絕。

這項裁決為終審裁決，不得上訴。儘管國際法院無法強制執行裁決，但如果它認定緬甸犯有種族滅絕罪，將給緬甸領導人敏昂萊帶來更大的國際壓力。

敏昂萊2021年發動軍事政變，推翻當時的昂山素姬（Aung San Suu Kyi）民選政府。他此前曾在針對羅興亞人的鎮壓行動中指揮軍隊。

緬甸去年底舉行政變以來首次大選，敏昂萊由此過渡成為緬甸文職總統，如今正試圖通過外交手段尋求合法性。這一進程可能會因國際法院的裁決而變得更加複雜。

本文獲《聯合早報》授權轉載

