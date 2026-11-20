美國總統特朗普（Donald Trump）11月19日（周四）向NBC表示，他在訪華期間與中國國家主席習近平就AI進行了討論，雙方一致認為設定部份監管限制是件好事。他同日亦在社交平台Truth Social發文表示，此行一次意義重大且影響深遠的訪問，並將將於20日中午12點在白宮舉行記者會，屆時也將討論與泰國、菲律賓等國的貿易協定。



特朗普說，「我們談到了超級智能（Super Intelligence，簡稱SI），我們都同意，我們非常希望——你知道，我們非常關注超級智能——但我們認為，至少在最低限度上設置一些限制是件好事。」而當被問及「最低限度」具體指什麼時，特朗普回答說，「我們沒有討論定義問題。」

特朗普訪華：2026年11月19日，中國國家主席習近平在深圳出席亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議，並與美國總統特朗普舉行雙邊會晤。（Reuters）

特朗普亦向路透社表示，達成限制核武的共同協議將很難實現。他稱，「我喜歡這個概念，但就純粹的談判而言，作為總統，這對我來說是一件非常困難的事情。」

習近平此前18日親自到深圳機場迎接特朗普，是其就任中國國家主席以來，首次親自迎接到訪外國領導人。此舉是為了回報2026年9月習近平到訪美國時，特朗普在馬里蘭州安德魯斯聯合基地（Joint Base Andrews）所給予的高規格禮遇。

習近平主席（右）親自到機場迎接美國總統特朗普（左）。（新華社）

兩位領導人在深圳機場內互相擁抱，當被問及第三次會晤時有何期待時，特朗普表示習近平是中國一位偉大的主席，並指習近平過去甚至未曾親自到機場迎接任何外國領導人。

他同時對機場內的迎賓儀式表示讚歎：「不僅如此，現場的盛大排場、優美氛圍、隆重儀式，還有成千上萬的民眾、孩童與軍人。這一切都展現了極大的敬意，我對此深表感謝。」他續指，這對美國來說是一個偉大勝利，對中國而言亦一樣。