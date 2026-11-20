荷蘭一位自詡「全球最搶手女友」的OnlyFans模特兒迪克曼斯（Vera Dijkmans）近日因逾期居留，而被美國移民及海關執法局（ICE）在紐瓦克機場將她從飛機上帶走，並關進了拘留所。據其家人稱，29歲的迪克曼斯11月11日從邁阿密飛抵紐約紐瓦克機場後，被戴上手銬，押上一架黑廂貨車，迅速被送往德萊尼霍爾拘留中心。迪克曼斯的家人透過其社交平台表示，她身處的拘留所「食物很差」和「衛生條件極其惡劣」。



據《紐約郵報》報道，迪克曼斯的家人表示，他們不明白她為何會被聯邦移民局探員逮捕。儘管她在社交平台上的影響力或許能提供一些線索。她在Instagram上擁有577萬粉絲，在成人平台OnlyFans上也有87.5萬粉絲。

迪克曼斯在網上有大量粉絲：

據荷蘭媒體AD報道，迪克曼斯的母親稱，女兒持旅遊簽證前往美國，這種簽證不允許持有者在美國工作。然而，她的社交平台上卻上傳大量其「創作內容」。

她的母親舒爾特（Marianne Scholt）補充說，迪克曼斯當時正前往紐約觀看一場終極格鬥冠軍賽（UFC）賽事，並計劃在當地創作更多影片內容。

迪克曼斯的母親也承認，女兒最近錯過了綠卡申請的移民面談預約。

舒爾特表示：「那是因為她經常旅行。而且她大部分時間都住在酒店，而不是她的常住地址。這很可能是她最終被移民及海關執法局系統記錄在案的原因。」

舒爾特已飛往美國陪伴女兒，並表示對她身處的情況感到震驚：「維拉（迪克曼斯的名字）當時淚流滿面，我幾乎認不出來身穿囚服的她。」

迪克曼斯的IG：

舒爾特又指：「他們進一步限制她的人身自由。現在她每次只能打5分鐘電話，而不是之前的45分鐘。那裏有60個人，總共只有4部電話。」

報道指，金髮的迪克曼斯2025年曾因聲稱收到5000份追求者的申請而登上新聞頭條。

她的姐姐伊扎（Iza Dijkmans）表示：「維拉向我們講述了她所面臨的種種令人擔憂的處境。她告訴我們，食物非常糟糕，衛生條件極其惡劣，監獄裏的氣氛總是很緊張。」

伊扎又指：「迪克曼斯和另外12個人擠在一個囚室裏。她還說，她感到受到工作人員的恐嚇，這讓原本就可怕的處境更加雪上加霜。

伊扎亦提到，她姐姐難以入睡，因為提供的床「極度不舒服」。伊扎指她們一家諮詢過律師，但由於迪克曼斯已被下達驅逐令，律師也無能為力。

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荷蘭駐美國大使館一位女發言人表示：「荷蘭政府已經注意到一名荷蘭婦女在美國被拘留的情況。我們正在提供領事協助。出於隱私原因，我們無法評論此案的具體細節。」