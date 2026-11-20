中俄美三方元首會晤後發佈和平宣言，沒有提俄烏、沒有提伊朗，是否代表三方會晤沒有意義呢？這是大錯特錯！因為三方會晤這個形式本身，就是最大的戰略意義。這一點，習近平在會晤開始時就已經點明了：中俄美三國最高領導人有史以來首次聚首，具有開創性意義。這是什麼意思？意思就在「開創」二字上。中俄美是什麼？是世界唯三的主流大國，地緣大國、軍事大國。



這三國領導人歷史性會晤，這種形式的開創，本身就是唯全球的整體性安全和穩定，增添了一道非常重要的保護閥。



世界「三巨頭」聚首罕見。第一次：1919年，英法美在巴黎開會；第二次：1943年，蘇美英在伊朗德黑蘭會議，1945年又在雅爾達第二次會晤。今天，在中國的深圳，人類歷史上第三次世界三巨頭會議。

這個「三次三巨頭」的對照很有歷史感。但嚴格說，1919年巴黎和會、1943年德黑蘭會議和1945年雅爾達會議都是「戰時或戰後安排型會議」，而2026年深圳中俄美元首會晤是三國元首歷史上首次面對面會晤，性質上並不等同於前兩次「戰時同盟+戰後分贓」的三巨頭會議。因此，更準確的說法是：這不是簡單的「第三次三巨頭」，而是從「列強決定世界」向「大國協調、多邊共治」轉折的一次歷史性場景。

在巴黎和會上，美英法三巨頭做出了所有重大決策（英國首相的佐治 (左)、法國總理克里孟梭(右二)，以及美國總統威爾遜(右一)）。(wiki)

第一次：巴黎和會，歐洲帝國最後一次「分贓式主導」

1919年巴黎和會的「三巨頭」——英國首相佐治（David George）、法國總理克里孟梭（Georges Clemenceau）、美國總統威爾遜（Thomas Wilson）——本質上是歐洲舊帝國秩序的迴光返照。法國要復仇、要安全；英國要均勢、要殖民利益；美國要推廣「十四點原則」，並借國際聯盟進入世界舞台。會議雖然提出了民族自決、國際聯盟等理念，但最終仍以大國密室政治、殖民委任統治和犧牲弱國利益為底色。

那次會議上，中國雖是戰勝國，卻在山東問題上遭遇嚴重外交失敗，直接引發五四運動。這說明當時的國際秩序並不承認中國平等地位，中國更多是「被安排者」，而非規則共同制定者。巴黎和會的根本問題在於：它用歐洲列強的勝利來定義世界，卻沒有真正解決帝國矛盾、民族矛盾和安全矛盾，反而埋下了第二次世界大戰的火種。

第二次：德黑蘭—雅爾達，美蘇英共同塑造戰後秩序

二戰後期的「三巨頭」——史達林、羅斯福、邱吉爾——出現在德黑蘭會議和雅爾達會議上。與巴黎和會不同，這三方首先是反法西斯同盟核心，必須共同決定如何擊敗軸心國、如何處置戰敗國、如何建立聯合國以及戰後歐洲與遠東的基本秩序。

德黑蘭會議上的「三巨頭」，左起： 蘇共中央總書記兼蘇聯人民委員會主席史達林、美國總統羅斯福、英國首相邱吉爾。(wiki)

雅爾達體系比凡爾賽體系更進步：它承認了反法西斯戰爭的整體利益，也奠定了聯合國安理會「大國一致」機制。但它仍然帶有濃厚的大國強權色彩，東歐勢力範圍、遠東利益交換、部分國家主權被犧牲，都是其歷史局限。更重要的是，雅爾達會議沒有中國席位；中國雖然在開羅會議上參與了對日戰後安排，卻未能進入美蘇英主導的核心戰後秩序談判。

所以，第二次「三巨頭」標誌着歐洲傳統霸權進一步衰落，美蘇成為戰後世界兩大中心，英國雖仍在場，卻已無法單獨主導全球秩序。

第三次：深圳會晤，不是「新雅爾達」

2026年深圳中俄美元首會晤，是三國元首歷史上首次面對面會晤。它之所以重要，不在於三國要像1919年或1945年那樣重新劃分世界，而在於：在單極霸權失靈、地區衝突外溢、產業鏈重組、核風險上升的背景下，三個最具全球影響力的大國必須建立新的溝通機制。

APEC歡迎宴會上各國領導人合影。（新華社）

中方已明確表示反對「大國共治」，主張平等有序的世界多極化和國際關係民主化。這意味着深圳會晤的歷史意義，不在於製造一個新的「三強俱樂部」，而在於證明大國之間仍可通過對話管控分歧、防止誤判、穩定全球戰略環境。它不是要取代聯合國，也不是要排斥中小國家，而是要在高度不確定的時代重新確立大國責任邊界。

從「誰在桌上」看世界權力結構的深層遷移

把這三次會議放在一起看，確實能讀出幾條清晰的歷史線索：巴黎和會，歐洲帝國仍試圖主導世界，但已顯疲態；德黑蘭到雅爾達，歐洲中心進一步衰落，美蘇兩極格局形成；再到深圳會晤，單極霸權難以為繼，多極協調成為現實需求。

美國參加了全部三次，說明其自20世紀以來持續擁有全球影響力。英國參加了前兩次，反映其從全球帝國向中等強國的退場。俄羅斯/蘇聯參加了後兩次，體現其作為歐亞大陸強權的地緣韌性。中國只出現在第三次，說明中國從近代以來長期處於「被定義者」位置，如今才真正以平等主體進入最高層級的大國對話。

但這並不是「中國取代美國」。更深層的變化是：世界正在從「少數強國決定一切」轉向「沒有哪一國能單獨決定一切」。 巴黎和會可以排除蘇俄，雅爾達可以排除中國，但今天任何重大全球問題——烏克蘭危機、中東局勢、核軍控、能源安全、產業鏈穩定、人工智慧治理——都繞不開中、俄、美三方。

習近平、特朗普和普京皆簽署《中美俄和平宣言》，致力維護全球的地區穩定及國際安全。（Reuters）

真正需要警惕的誤讀

雖然稱之為第三次三巨頭聚首，但要釐清一些誤讀，

第一種誤讀，是把它看成「新雅爾達」。實際上，中方反復強調不搞勢力範圍劃分，不搞排他性大國共治。深圳會晤其意義不是三國替世界做決定，而是三國至少不再任意破壞世界穩定。

第二種誤讀，是把它看成「中美俄共治世界」。現實恰恰相反，全球南方、區域大國、國際組織和多邊機制的重要性正在上升。中俄美三國可以影響局勢，但無法像1919年或1945年那樣單方面決定他國命運。

所以，這三次會議的真正啟示是：1919年的世界由歐洲帝國書寫，1945年的世界由美蘇英塑造，而今天的世界已經無法由任何單一中心獨佔解釋權。深圳會晤的歷史價值，不在於複製舊式「三巨頭」，而在於宣告舊式「三巨頭」邏輯已經失效。世界需要的不是新的分贓桌，而是能讓不同文明、不同制度、不同發展階段國家共同參與的新秩序。