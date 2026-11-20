21個經濟體的領導人11月18日（周三）齊聚深圳，出席亞太經合組織（APEC）第33次領導人非正式會議。美國白宮傳訊顧問馬丁（Margo Martin）在網上發片分享，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在深圳與中國國家主席習近平出席歡迎晚宴時，中方準備了一場中文版《YMCA》的演唱。



白宮官員分享APEC歡迎晚宴時演唱中文版《YMCA》：

據英國《獨立報》報道，21個經濟體的領袖齊聚深圳，出席亞太經合組織（APEC）峰會；期間，習近平與特朗普及俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）進行了三方會晤。

報道指，11月19日舉行歡迎晚宴期間，現場響起了Village People 1978年的經典歌曲《YMCA》。這首歌當年曾被視為同志國歌，而特朗普過往曾在造勢大會及白宮活動中，也經常隨着這首歌曲起舞。

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片中可見，舞台上有年輕人載歌載舞，背後則出現深圳的漂亮夜景，以及習近平和夫人彭麗媛9月下旬訪美時出席國宴的照片，其後亦出現特朗普舉行國宴時的照片。