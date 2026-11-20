中國國家主席習近平、俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）11月19日在深圳舉行史上首次的「中俄美領袖會談」。有美媒分析指，習近平成功將自己，以及中國塑造成在外交舞台上的重量級角色。



美國外交關係協會的亞洲資深研究員多希（Rush Doshi）認為，這場涉及俄羅斯與中國的三方會晤，呈現出一個強烈的意象：習近平身處寬敞房間的中央，由他召集而來的美俄兩國總統分列左右。

2026年11月19日，中國深圳，中國國家主席習近平（中）、俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，左）與美國總統特朗普（Donald Trump，右），在參與亞太經合組織（APEC）峰會期間，出席了一場三方會談。（Reuters）

對大多數人而言，這幅畫面暗示世界正日益圍繞北京的權勢與喜好運轉。對美國的盟友而言，這尤其令人不安，因為它意味華府將優先與其他大國互動，而非優先經營與自身夥伴的關係。

這種優先順序甚至有具體的量化指標：這場與普京及習近平的三方會晤，其時長是兩日前特朗普在馬尼拉與澳洲、印度及日本進行「四方安全對話」（Quad）會議的兩倍。

習近平在中俄美領導人會面時指出：「大國良性互動不是選擇題，而是必答題」。

美媒分析指，儘管在國內經濟上面對困難，習近平仍成功將自己，乃至中國，塑造成外交舞台上的重量級角色。

對普京而言，這是一個重返全球頂級舞台的契機，讓他得以與其他強國領導人並肩；回想約五年前，他因入侵烏克蘭而遭到國際社會排斥。

而在這次三方會談後發布的聯合聲明中，將「國家官員豁免權」列為「至關重要」的事項，這對一位因涉嫌戰爭罪而遭國際刑事法院（ICC）通緝的領導人來說，意義非凡。

2026年11月19日，中國深圳，中國國家主席習近平（中）、俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，左）與美國總統特朗普（Donald Trump，右），在參與亞太經合組織（APEC）峰會期間，出席了一場三方會談。（Reuters）

至於特朗普，他所屬的共和黨在11月初的美國中期選舉慘敗後，其「看守期」（即卸任前夕的權力衰退期）提前到來；但他仍藉此機會展現自己並未完全出局，並與另外兩位在各自國內權力幾乎不受制衡的領導人同台互動。