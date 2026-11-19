英偉達（Nvidia，又稱輝達）創辦人黃仁勳辭職後，新領導團隊正設法提振員工士氣。《金融時報》與《連線》（WIRED）報道，代理行政總裁克雷斯（Colette Kress）11月18日首度向全體員工發表談話，會議開始沒幾分鐘便宣布，公司將提前至12月加薪並發放更多股權獎勵，比原定時程提早數個月。



英偉達新任董事長瓊斯（Harvey Jones）11月17日表示，黃仁勳已坦承有違反公司政策及規範的「私人行為」，董事會不會邀請他回任。英偉達11月18日舉行黃仁勳辭職後首次全體員工大會，克雷斯與高階主管展現團結姿態。她說：「我今天在這裏就是要告訴各位，我們最想做的事，就是照顧好每一名員工，讓大家對公司有信心，不必擔心自己的薪酬。」

黃仁勳宣布離職以來，英偉達股價已下跌13%，市值蒸發約5000億美元（約3.9萬億港元），員工擔憂股票薪酬受到影響。克雷斯表示，會前收到的700個問題中，以薪酬問題最多，其次是要求董事會提高透明度。知情人士透露，英偉達通常在春季進行年度員工考核，但這次將提前至12月加薪並發放新的股權獎勵。

CNBC報道，一名與會者透露，新任董事長瓊斯與負責英偉達超大規模運算及高效能運算業務的巴克（Ian Buck），也出席11月18日的員工大會。該人士表示，克雷斯傳達的訊息是：「讓我們繼續向前邁進。」

英偉達員工流動率較其他大型科技公司低，許多員工十分崇敬黃仁勳。他的離職使部分員工與董事會立場對立。消息人士向CNBC透露，英偉達內部支持黃仁勳回任的聲浪持續擴大。一名在英偉達任職超過15年的前員工表示，工程部門員工尤其「極度崇拜他，幾乎把他當成半神」。

這名前員工表示，英偉達通常在每季財報電話會議隔天上午舉行全體員工大會，11月18日雖是例行會議，情況卻是公司前所未見。黃仁勳過去都會在這類會議上花時間回答員工問題，這名前員工並形容克雷斯「急於展現公司現在換人掌舵」。

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CNBC指出，克雷斯不僅必須填補黃仁勳離職後的領導真空，也正設法平息要求他回任的聲浪。一名與會人士透露，克雷斯11月16日在內部會議上告訴員工：「這是英偉達的新時代。」有人提起黃仁勳時，她隨即轉移話題。

同樣出席11月18日員工大會的英偉達共同創辦人馬拉科夫斯基（Chris Malachowsky），在簡短問答環節中談到如何延續公司引以為傲的企業文化。他回憶，當年他與黃仁勳等共同創辦人都認為，把企業文化價值觀寫在海報上是「胡說八道」，而應落實在「你的行為方式、你與他人合作的方式，以及你的工作方式」之中。他相信這些價值觀經得起時間考驗。

馬拉科夫斯基說：「我們會沒事的。」

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