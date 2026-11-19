英偉達（Nvidia，又稱輝達）創辦人黃仁勳婚外情連環爆，又涉入間諜疑雲，雖然辭去行政總裁一職，風波仍持續延燒！日前黃仁勳公開表態，稱董事會如果同意，自己隨時願意重返英偉達，不過慘遭拒絕。知名科技記者戈斯瓦米（Rohan Goswami）近期則推測，黃仁勳回歸英偉達的「機率是0」，最可能的下一步是籌資500億美金另起爐灶。



黃仁勳重返英偉達遭拒 下一步籌錢再創業？

美媒《Semafor》知名科技記者戈斯瓦米日前在Podcast節目中談到，黃仁勳回歸英偉達已經不太可能，甚至機率趨近於0。此外，戈斯瓦米認為，黃仁勳要像OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）那種回歸（離開一段時間後回鍋接任），基本上也不太可能，可說是回歸英偉達夢碎。

此前，黃仁勳與疑似中國間諜的女子黃樂（Alice Huang）爆發婚外情，個人私德問題上升至國家安全層級。（X@_FORAB）

至於比較可行的下一步，戈斯瓦米預測，黃仁勳將和那些一直支持他的朋友、股東籌資並投入500億美金，打造一項全新的事業。戈斯瓦米認為，黃仁勳本質上就是建構者、創業家，他需要時間舔舐傷口、恢復元氣，好好照顧家人，處理好其他需要做的事情之後，必定華麗回歸，只是不會在英偉達。

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英偉達調查重點：黃仁勳有無違法？

先前黃仁勳表態願意回歸，遭到英偉達董事會打臉拒絕，甚至明確表示「不會考慮」。Deirdre Bosa Live創辦人博薩（Deirdre Bosa）在節目中認為，黃仁勳風暴的癥結點在「究竟有無違法」，她坦言，若黃仁勳真的被查出協助中國違法取得英偉達晶片，那不僅再無可能重返英偉達，甚至會遭美國司法懲罰；反之，若黃仁勳的爭議僅限於婚外情等私德問題，那英偉達董事會必須考量股東對長期利益的判斷，黃仁勳才有一絲回歸可能。

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