英偉達（NVIDIA，又稱輝達）創辦人黃仁勳因婚外情醜聞和捲入間諜疑雲，黯然離開掌舵33年的行政總裁寶座，相關風波持續延燒！18日在德州舉行的「TomorrowX」高峰會，有多位矽谷巨頭穿上與黃仁勳招牌類似的「黑色皮衣」，不僅力挺他回鍋英偉達，更揚言將號召群眾赴英偉達總部進行抗議。



Uber共同創辦人高喊：得把黃仁勳帶回來

《華爾街日報》（WSJ）報道，TomorrowX高峰會中上演特別一幕，Uber共同創辦人卡蘭尼克（Travis Cordell Kalanick）穿上黑色皮衣登台演講，被主持人笑虧像黃仁勳。卡蘭尼克當場表示：「是啊，我們得把黃仁勳帶回來！」全球首富馬斯克（Elon Musk）的密友兼長期投資人格拉西亞斯（Antonio Gracias）也穿黑色皮衣，力挺黃仁勳的意味濃厚。

Atoms聯合創始人兼執行長、Uber聯合創始人Travis Kalanick於2026年11月18日在美國德克薩斯州奧斯汀舉行的TomorrowX大會主舞台上發表講話。（Reuters）

卡蘭尼克揚言，他將帶着「鑲滿晶圓的擴音器」出現在英偉達總部，帶領員工進行罷工。他強調：

讓我們為正義而戰，全力以赴，我們無法掌控結果，但我們會他X的戰鬥到底！

不只卡蘭尼克和格拉西亞斯，許多矽谷菁英都對黃仁勳讚不絕口，尤其他為人工智慧（AI）產業帶來卓越貢獻。

黃仁勳招牌黑色皮衣形象深植人心，他對AI產業帶來卓越貢獻，獲得許多矽谷大老支持。（Reuters）

馬斯克此前將黃仁勳的離職，比喻為「球隊連勝期間把喬丹（Michael Jordan）踢出隊伍」；OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）表示：「難以想像沒有黃仁勳的AI產業會是什麼樣子…」； Anduril Industries創辦人拉奇（Palmer Luckey）直言：「在這個關鍵時刻，沒有人能夠取代黃仁勳的位置。」

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