土耳其棕熊「躺擔架照CT」影片爆紅　竟因「這食物」吃太多胃痛

土耳其一隻棕熊因近日「吃太多水果」出現胃痛，被緊急送往獸醫學院治療，甚至還接受電腦斷層檢查。



牠躺在擔架上送醫的畫面也在網上爆紅。

土耳其有一隻棕熊因胃痛被送往獸醫學院治療，牠上擔架、照電腦斷層的影片在網絡上爆紅。（Ｘ＠halktvcomtr）

幸運的是，這頭名叫奧康（Okan）的熊目前已恢復健康，並進行飲食調整，吸引不少遊客慕名來看牠。

土耳其「吃貨棕熊」胃痛送醫 做 CT 掃描影片爆紅

《CNN》報導，奧康重達 200 磅（約90公斤），近日因吃太多水果導致腹痛，被送往伊斯坦堡大學塞拉帕夏（Cerrahpaşa）獸醫學院。檢查發現牠胃部有壓痛，因此安排CT掃描，以排除腫塊或其他疾病，幸好結果顯示CT與血球檢驗數據正常，並無大礙。

伊斯坦堡自然與生命園董事長梅米甚奧盧（Burak Memişoğlu）表示，奧康目前狀況良好，性情溫順且快樂，很快就能回到泳池戲水。他指出：

正因為奧康送醫影片爆紅，不少遊客特地來動物園，希望親眼看到這隻「明星棕熊」。

名字由來竟與「吃貨」有關 已調整飲食、避免再次胃痛

更巧合的是，奧康的名字也與牠的貪吃習性有關。梅米甚奧盧透露，三年前奧康同樣因吃太多水果送醫，當時陪同的新員工不知道熊的名字，就直接把自己的名字「奧康」登記上去，這隻熊就此得名。

動物園內的獸醫與生物學家正持續監測奧康的健康，並替牠調整飲食。餐量維持不變，但改以當季水果與蔬菜為主，冬季則改餵鰹魚和蜂蜜，以避免牠因暴食水果再度出現胃部不適。

