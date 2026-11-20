德國海德堡市議會11月18日通過由社民黨（SPD）及左翼黨（Die Linke）等黨團提出的修正案，2027年夏季起，任何性別人士均可在市立露天泳池裸露上半身游泳，以消除男女泳裝規定差異。



新規僅適用於露天泳池，試行一年，若出現問題再作檢討。原有規定只准男性裸露上身，女性則須遮蓋胸部；提案議員認為男女應享同等權利，市政府平等機會辦公室亦指，僅要求女性遮胸或違反德國法律保障的性別平等原則。

圖為在德國柏林羅莎·盧森堡廣場上，民眾暢泳於「人民泳池」。（Getty）

營運商市政公用事業公司則反對修例，稱不構成歧視，並憂慮泳客不自在、引發爭執，加重前線人員負擔；支持議員強調，不應因部分人不自在而限制女性選擇。新規同時允許穿著布基尼（Burkini）及泳裙。

據德國游泳池協會表示，哥廷根2022年率先試行，柏林、科隆、慕尼黑其後跟進，均未傳出衝突或投訴；巴登-符騰堡邦各市規定不一，卡爾斯魯厄全面允許，普福爾茨海姆有限度開放，海爾布隆則維持禁止。