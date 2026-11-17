荷蘭3日前才剛以7：0血洗希臘，今日（17日）凌晨卻在歐國聯A2組煞科戰作客0：5慘敗予德國，創下自1959年0：7不敵西德以來最慘痛敗仗。橙衣軍團仍驚險保住次名晉級8強，主帥沙維賽後公開向球迷致歉，並表示球隊必須重建。



德國極具侵略性的高位逼搶令荷蘭無所適從，中場法蘭基迪莊（Frenkie de Jong）缺陣更是讓橙衣軍團雪上加霜。荷蘭受壓下被迫通過長傳將球運送至進攻線。26分鐘，荷蘭藉德國陣型前壓留下的身後大片空檔，通過快速反擊製造威脅，加普（Cody Gakpo）左路傳中，馬倫（Donyell Malen）頭槌頂飛，這是荷蘭全場最具威脅、最接近破門的一次攻勢。

雙方首回合交手時，荷蘭與德國戰成1：1。（Reuters）

僵局在41分鐘由德國打破，舒靴赫（Derry Scherhant）左路切入大位後射入死角，德國帶著1：0領先優勢返回更衣室。荷蘭隊長杜費斯（Denzel Dumfries）主動攬責首個失球，「第一球是我的責任。我退得太後了，給了他起腳空間。」

然而，荷蘭防線在下半場崩潰，德國中場域斯（Florian Wirtz）先在60分鐘遠射得手擴大比分。5分鐘後，中場巴贊古達（Brajan Gruda）主射罰球助攻中堅舒洛達碧克（Nico Schlotterbeck）頭槌頂入。71分鐘，域斯梅開二度。戰至77分鐘，舒靴赫勁射中柱，古達補中。荷蘭17分鐘內連失4球，以0：5大敗予德國。

歐國聯｜域斯梅開二度，德國5：0大勝荷蘭。（Reuters）

下半場連番失守令門將荷蘭門將維貝魯根（Bart Verbruggen）感到茫然，更在場上將隊友召集到禁區內訓話，「今天發生的事情太多了，我根本無法確定到底是什麼原因。不管是哪一場比賽，都不應該歸咎於缺乏努力。你的胸前印著橙色雄獅的標誌，每個人都必須全力以赴，百分之百地付出。」

荷蘭門將維貝魯根對連番失守感到茫然。（Reuters）

儘管同組希臘僅1：0小勝塞爾維亞，令德國、荷蘭與希臘三隊同得11分，荷蘭計算對賽得失球差後以次名晉級歐國聯8強，主帥沙維賽後立即向球迷道歉：「我們必須向球迷道歉，我們沒有踢出精彩的足球，我完全沒有看到我們的價值觀和精神。作為一名教練，我無法理解。」

荷蘭主帥沙維賽後與球員進行更衣室談話，並向球迷道歉。（Reuters）

沙維透露賽後在更衣室與球員進行過冷靜談話，「今天對我來說是個打擊，我們必須從現在開始重建。我和球員聊過，了解發生了什麼，我們需要改變心態。這太失禮了，從今天開始，我們必須做出很多改變，我們需要有毅力的球員。」