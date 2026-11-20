美國晶片大廠超微半導體（AMD）11月19日遭到沽空機構Hunterbrook發表報告狙擊，指控其存在「中國問題」，包括向被美國列入黑名單的一間中國服務器製造商持續提供更新版本固件，AMD回應稱相關指控「歪曲商業行為」。



美國CNBC報道，在AMD被指控後，該公司股價下跌 7.72%。AMD超過20%的營收是來自中國大陸和香港的客戶，高度依賴中國合作夥伴完成大部分晶片生產，憂慮華府收緊對新加坡等地的出口新規則將會重創其海外業務。

圖為美國超微半導體公司（AMD）行政總裁蘇姿豐（Lisa Su），她雅虎財經評為2026年年度最佳CEO。（X@AMD）

AMD重申維持嚴格合規出口流程，而市場原本認為AMD會是其競爭對手英偉達（Nvidia）前行政總裁黃仁勳捲入間諜風波受查的「最大贏家」，但Hunterbrook稱已經沽空AMD，直言投資者爲避開英偉達的中國風險而轉買AMD，反而買入了估值更高且面臨同樣困局的股份。