英偉達（NVIDIA，又稱輝達）創辦人黃仁勳的婚外情，捲入中國間諜疑雲，《紐約時報》首度公開揭露過程，指出這個調查報導採訪長達一年多，從新加坡一家神祕企業、數十億美元的英偉達晶片交易，到黃仁勳與疑似中國情報人員的密切往來，詳述紐約時報記者如何跨越亞洲、美國及歐洲，逐步拼湊出這起牽動全球科技業的重大事件。



《紐約時報》記者特里普米克爾（Tripp Mickle）形容：「這種故事，一個記者一輩子可能只會偶然碰上一回。」報道中回溯，2025年8月，正值全球半導體產業敏感時刻，美國總統特朗普宣布投資英特爾89億美元，黃仁勳也透露英偉達正在為中國開發新產品。當時記者開始注意一家名不見經傳的新加坡企業Megaspeed，美方懷疑東南亞部分資料中心，可能成為高階晶片轉運中國的管道。

這張攝於2026年11月10日的照片中，可以看到新加坡公司Megaspeed註冊辦公室所在的新加坡海洋金融中心大樓。（Reuters）

紐時記者調查後發現，這家公司與黃仁勳有所關聯。記者找到一張2024年產業聚會照片，黃仁勳與Megaspeed執行長黃樂並肩而坐，於是開始追查兩人之間的關係。

點圖看黃仁勳出軌對象黃樂更多相片：

+ 11

《紐約時報》國際經貿記者安娜史旺森（Ana Swanson）表示，真正讓調查出現重大突破的，是取得晶片貿易紀錄，發現大量英偉達最先進的Blackwell晶片，從加州運往馬來西亞，涉及金額龐大，而Megaspeed與中國也存在密切關聯。《紐約時報》指出，2025年10月29日，刊出黃仁勳可能成為中國間諜行動目標的調查報導，揭露美國情報機構認定，黃樂疑似是中國情報資產，利用與黃仁勳的關係蒐集情報，並將資訊傳回北京。

白宮記者瑪姬哈伯曼（Maggie Haberman）表示，最初報道刊出後，短短幾天內，記者又陸續取得政府備忘錄等資料，並追查到國務卿魯比奧與相關調查的關聯。不過，報道也強調，美國情報機構仍在評估黃樂究竟何時開始與中國國安部合作、是否出於自願或受到脅迫，以及她究竟向北京傳遞多少資訊。

這場調查不只有情報來源，還包括大量實地採訪。《紐約時報》全球科技記者保羅莫祖爾（Paul Mozur）親赴新加坡，設法進入Megaspeed辦公大樓，發現公司高層幾乎都是中國人，而且很少在新加坡現身。他前往馬來西亞追查時，甚至遭一名中國男子要求離開，之後還有三人一路尾隨他在購物中心行動，讓他聯想到過去在中國採訪時，遭到安全人員跟監的經驗。

另一名記者則在矽谷追查晶片出貨地址，走訪聖荷西、佛利蒙及密爾必達的倉庫與辦公室，發現部分地址甚至已經廢棄，還親眼看到貨物裝箱運送。針對外界質疑，為何選在這個時間點揭露黃仁勳婚外情，是否涉及刻意打擊黃仁勳的陰謀，《紐約時報》記者強調，整個調查歷時長達一年，並非臨時拼湊。

黃仁勳出軌對象黃樂（Alice Huang）（X@_FORAB）

記者表示，從2025年10月首次揭露黃仁勳與黃樂的關係，到今年持續追查Megaspeed的供應商及晶片流向，都是長期調查的一部分，直到掌握足夠資訊，才決定刊出報道。

《紐約時報》華府分社社長理查史蒂文森（Richard W. Stevenson）也強調，刊出前反覆向消息來源確認，逐字檢視報導內容，並從不同角度交叉驗證，確保每項事實都有可靠依據。報道最後指出，黃仁勳的私人關係之所以具有新聞價值，不只是個人情感問題，而是涉及英偉達高層主管的國家安全風險、晶片出口管制，以及企業內部治理。對一位能直接接觸美國總統、影響AI與晶片政策的科技領袖而言，相關爭議已經超越私人生活層次。

【延伸閱讀】黃仁勳出軌時間軸｜2024年已與黃樂關係非凡 特朗普1年前早知情（點擊放大瀏覽）

+ 8

延伸閱讀：

影音／輝達接班熱門曝！傳獵頭接觸「黃仁勳愛將」Arm執行長呼聲高

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】