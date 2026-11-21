德國漢莎航空計劃裁減1000個職位，原因是公司削減成本的進展不如預期，加上伊朗戰爭推高燃油價格，進一步加重航空公司的經營壓力。



法新社周五（11月20日）取得的一封內部員工信顯示，漢莎航空（Lufthansa）自2024年啟動削減成本計劃，以遏制虧損，但迄今宣佈的措施已「不再足夠」。

信中指出，今年首九個月，漢莎航空平均每月虧損2000萬歐元（約1.7億港元）。

公司說：「2026年讓我們遭受挫折：中東戰爭、持續高企的燃油成本、九天的罷工行動，以及原本就非常高的成本基礎，都使情況進一步惡化。」

漢莎航空因此計劃在法蘭克福及慕尼黑機場削減1000個全職職位，約佔公司4萬名員工的2.5%。

漢莎航空集團旗下還包括奧地利航空、瑞士國際航空及布魯塞爾航空等。集團去年已宣佈，計劃在2030年前裁減4000個職位，主要涉及行政崗位。

2024年2月17日，漢莎航空一架空中巴士A321型客機在從德國法蘭克福（Frankfurt）飛往西班牙塞維亞（Seville）途中，副機師在機長去洗手間期間暈倒。（Reuters）

目前尚不清楚最新公佈的1000個職位是否包含在先前的裁員計劃內，還是額外削減。漢莎航空發言人拒絕提供進一步詳情。

代表漢莎航空飛行員的工會批評，公司在與員工就薪酬及工作條件展開談判期間宣佈裁員，是企圖製造不確定性並向員工施壓。

工會也指出，公司未交代哪些部門將受影響，以及這次裁員是否屬於先前宣佈的計劃。

儘管漢莎航空本身面臨經營困難，整個集團的財務狀況仍相對穩健。

集團今年第三季盈利同比增長30%，超出市場預期，主要受長途航線高端機票需求強勁帶動。

不過，美國對伊朗發動戰爭以來，燃油價格大幅上漲，預計漢莎航空集團今年的燃油開支將比2025年增加20億歐元（約172億港元），進一步加重成本壓力。

本文獲《聯合早報》授權轉載

