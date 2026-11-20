彭博社報道，德國汽車業勞資糾紛擴大，福士汽車（Volkswagen，又稱大眾汽車）旗下奧迪（Audi）、寶馬等主要車廠本週將面臨24小時罷工。工人已表決支持罷工行動，爭議涉及薪資、福利和工時。



德國金屬工業工會IG Metall星期四（11月19日）說，工會將於星期五（11月20日）在奧迪位於英戈爾施塔特的主要工廠，以及寶馬在慕尼黑、丁戈爾芬和蘭茨胡特的工廠停止生產。博世（Bosch）、採埃孚（ZF）等工業企業在巴伐利亞邦的廠區，工人也計劃罷工一天。

2026年11月20日，德國慕尼黑，工人參加金屬工業工會IG Metall在寶馬工廠發起的警告性罷工，圍欄上掛著標語布條。（Reuters）

德國北部多個地區的工人也已支持在指定廠區罷工24小時，涉及不來梅、漢堡、梅克倫堡-前波美拉尼亞、石勒蘇益格-荷爾斯泰因，以及下薩克森邦西北部。當地主要企業包括不來梅的大型梅賽德斯-賓士汽車廠、飛機製造商空中巴士和造船商TKMS，但工會尚未說明哪些廠區將受影響。

IG Metall要求巴伐利亞邦員工加薪5%，並提高學徒工資。工會說，資方提議首20個月不提供永久性加薪，之後加薪1.3%；資方也要求更靈活地削減特別津貼，並延長工時。

工會還提議，若企業承諾投資德國廠區並保障產品和就業，工會可允許企業偏離集體協議。工會說，資方尚未接受這項提議。

德國製造商目前已面對需求疲弱、成本高昂和全球競爭加劇的壓力。巴伐利亞邦上星期結束的前一輪短時罷工，已有超過11萬8000名工人參與。這是IG Metall自2018年以來，在一輪勞資談判中首次把罷工升級為24小時行動。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

