美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）結束亞洲訪問返抵華府後，11月20日在白宮召開記者會交代成果，稱菲律賓已同意自明年1月1日起，向美國採購全部農產品及能源，否則將「面臨麻煩」。



特朗普11月17至18日對菲律賓進行兩日國事訪問，期間出席「四方安全對話」（Quad）領袖會議及東盟—美國特別峰會，並與菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos jR.）舉行雙邊會談，其後轉往中國深圳出席亞太經合組織（APEC）峰會，副總統萬斯（JD Vance）及國務卿魯比奧（Marco Rubio）等官員隨行。

他稱菲律賓過去向巴西等國進口的規模遠超美國，「萬一他們和中國發生小衝突，巴西會幫他們嗎？我不這麼認為」。他因此向菲方開出條件，要求全面改向美國農民購買農產品，能源亦不再向中東採購，稱此舉可令美菲貿易由逆差轉為可觀順差。

2026年11月20日，美國華盛頓，特朗普在白宮記者會上聆聽提問，國務卿魯比奧及副總統萬斯在旁。（Reuters）

魯比奧表示，美菲長期簽有防務協議，若美國是菲律賓安全的主要防務提供者，兩國經濟關係理應反映這點，又稱特朗普親自談成的對等貿易協議「非常有利且公平」。

據白宮公布，此行共達成逾170億美元商業協議，其中波音（Boeing）與通用航天（GE Aerospace，又譯奇異航太）敲定價值約120億美元合約，向菲律賓航空出售最多20架配備GE引擎的787客機。近年菲律賓與中國因南海爭議，關係持續緊張。