英歐峰會破冰達3協議 貝安德：脫歐後邁向歐盟最大一步
撰文：李宜珈
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英國首相貝安德（Andy Burnham，又譯伯納姆）與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）11月20日在布魯塞爾舉行峰會，宣布達成食品飲品貿易、碳排放交易對接及青年流動計劃三項協議。貝安德形容是脫歐以來英國邁向歐盟最大一步。
據雙方會後聯合聲明，三項協議均有具體安排。青年計劃讓雙方各10萬32歲以下青年赴對方生活、工作、讀書及旅遊，最長三年，最遲2030年1月實施；食品協議統一絕大部分動植物產品標準，免除出口證明及邊境檢查；碳交易市場2028年對接，雙方免互繳碳稅。
此外，英國將參與歐盟民事防務任務，加入歐盟單一電力市場談判目標2027年完成，並探討2027年後延續Erasmus+計劃。
惟歐盟威脅若英國不讓歐洲學生以本土學費入讀當地大學，六個月後將阻撓協議。貝安德稱協議「白紙黑字在眼前」，法案下星期交國會；馮德萊恩稱有信心化解分歧。
貝安德更點名反擊同日召開記者會的改革黨黨魁法拉奇（Nigel Farage），質問為何背棄有助增長、令食品電費更便宜的協議。他同時強調今屆國會不會再進一步，與歐盟加強關係的討論只為下屆國會鋪路。
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