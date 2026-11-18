英國王儲威廉（William, Prince of Wales）11月17日在孟買親自駕駛電動三輪車，王儲妃凱特（Catherine, Princess of Wales）坐在後座，前往會見拯救地球獎（Earthshot Prize）入圍者。



據美國廣播公司（ABC）周三報道，夫婦倆隨後踏上綠地毯，出席孟買會議中心舉行的第六屆頒獎禮；凱特王妃穿紅色絲質傳統裙配同色披巾，所佩祖母綠鑽石首飾，威廉王子則穿黑色訂製印度禮服。

拯救地球獎由威廉王子2020年創立，每年五名得獎者各獲100萬英鎊（約1,014萬港元）推展環保方案，題目涵蓋空氣污染、生物多樣性及氣候變化；今年首辦兒童版獎項，全印度24個邦約1.5萬所學校參與，凱特夫婦與保育人士歐文（Robert Irwin）等出席。

此行是自凱特王妃2024年確診癌症後首次共同出訪，她在去年1月宣布癌病痊癒後已恢復公職。行程周三結束，二人將轉赴新德里與印度總理莫迪（Narendra Modi）會面。