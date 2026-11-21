美國總統特朗普（Donald Trump）11月19日結束在深圳的行程後，乘坐總統專機「空軍一號」返美，直飛約15小時抵達馬里蘭州安德魯斯聯合基地（Joint Base Andrews），刷新美國空軍史上最重起飛重量及「空軍一號」最長不間斷飛行兩項紀錄。



白宮隨行記者團率先披露這些紀錄，據記者團公布，專機於深圳時間下午5時54分起飛，美東時間晚上8時01分降落，全程毋須中途加油；每名記者獲贈印有特朗普親筆簽名及官方印章的紀念卡，標註這架以波音747-8改裝的「VC-25B過渡機」（VC-25B Bridge）起飛總重量接近100萬磅。

白宮通訊處主任張振熙（Steven Cheung）在社交平台X發文，指今次「空軍一號」行程破了兩項紀錄。（張振熙X帳號圖片）

軍方雖未公開實際耗油量，外界按機型性能推算，全程約耗油5萬至5.5萬加侖，未超出該機型約6.3萬加侖載油量；據美國國防後勤局（DLA）數據，軍用燃油每加侖約4至4.5美元，後勤開支可觀。

特朗普在返美專機上發文形容此行「非常精彩且影響深遠」，返抵白宮後又向記者稱訪問「歷史性」。他於美東時間11月20日在白宮記者會總結行程，表示這是「美國歷來最成功的總統亞洲訪問之一」，並透露與國家主席習近平同意為人工智能（AI）訂立「共同護欄」。