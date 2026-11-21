有消息人士指，美國聯邦調查局（FBI）於周五（20日）正在調查有關旗下全國犯罪資訊資料庫（National Crime Information Center，簡稱 NCIC） 遭到入侵的事件，該資料庫儲存並共享聯邦、州及地方執法機關的刑事司法資訊。



路透社11月20日引述美國有線新聞網（CNN）報道，兩名消息人士稱，這是近幾個月來，NCIC 資料庫第二次遭黑客入侵。而全美各地的執法部門，皆使用 NCIC 資料庫來共享通緝令及背景調查等相關資訊。

一位曾負責調查網路犯罪集團的前 FBI 官員向CNN指，NCIC 資料庫是執法體系中最關鍵的資訊共享系統之一，稱全國各地的警察都使用此系統辨認疑犯、查詢未執行的通緝令，並獲取直接攸關執法人員及公眾安全的資訊。

他表示不僅擔心黑客是否取得敏感資料，更擔心黑客是否可能破壞執法人員所依賴資訊的準確性。

據兩名消息人士指，美國聯邦調查局（FBI）正進行有關有關旗下全國犯罪資訊資料庫（National Crime Information Center，簡稱 NCIC） 遭到入侵的事件。（Getty）

FBI尚未針對此事作出回應，局長帕特爾（Kash Patel）在周四（19日）得知資料庫遭到入侵後，接受霍士新聞（Fox News，又譯福斯新聞）訪問時大談「冬季之盾行動」（Operation Winter Shield）等網絡安全工作成果，但避提資料庫被入侵一事。

他稱讚現任政府針對關鍵系統進行更新，以保護國家基礎設施。並指責前幾任政府沒有對敏感資料保護進行更新，現任政府則在彌補過去錯失的時間。

有前FBI官員擔心，資料庫被入侵可能令其資料的準確度大大減低。（REUTERS/Kacper Pempel/Illustration/File Photo）

今年9月，一個名為「ShinyHunters」的黑客組織發動攻擊，目標是 FBI 招募網站上員工的敏感個人資料。加拿大網路安全研究人員兼作家杜布羅夫斯基（Ed Dubrovsky）等涉案人員已遭逮捕並起訴，面臨針對入侵事件的相關刑事指控。

路透社及CNN指出，過去一周內美國接連發生多宗重大網絡及系統干擾事件，包括微軟（Microsoft）雲端系統故障影響全球用戶，以及美國聯邦航空管理局（FAA）航管系統故障導致全美逾18,000班客機受延誤。