黎曼猜想獲破？Anthropic稱憑AI證明 史丹福數學家另拋人工推導
撰文：林嘉敏
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Anthropic數學家Levent Alpöge 11月20日宣布，已在Claude大模型協助下證明了黎曼猜想（Riemann hypothesis）。隨後，史丹福數學家瓦基勒（Ravi Vakil）則披露，同校數學家馬蘇洛（Alessandro Masullo）也提出一份未借助AI的獨立證明。兩種不同的證明途徑再次反映出，橫空出世的AI技術正與學術界產生激烈競爭。
Levent Alpöge發布4頁聲明，稱已經與Claude合作完成黎曼猜想乃至廣義黎曼猜想的證明，並公開一套用Lean寫成的程式碼，供學界核查。
據《科學美國人》（Scientific American）報道，就在該消息公布數小時後，美國數學學會主席、史丹福數學家瓦基爾（Ravi Vakil）透過博客披露，同校數學家馬蘇洛（Alessandro Masullo）已在數學家康拉德（Brian Conrad）的指導下提出證明。
瓦基爾強調，馬蘇洛的證明過程沒有使用AI，主要顧慮研究問題輸入AI系統後，難以保障學術署名權益。
報道指，康拉德對比兩種不同的證明，認為馬蘇洛版本具可信度，並批評Levent Alpöge在未完全吃透證明的情況下倉促公開，但他坦承馬蘇洛的證明報告仍在大幅修訂，還需要更多時間驗證有效性，目前兩份證明都未獲數學界公認。
黎曼猜想是關於質數分布的問題，是數學界經典難題，由德國數學家黎曼（Bernhard Riemann）在1859年提出，屬克雷數學研究所千禧年大獎難題之一，懸而未決逾百年。
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