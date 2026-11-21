世紀數學難題黎曼猜想已經被破解？Anthropic數學家Levent Alpöge在美國時間11月20日，於個人網站發布一份4頁聲明，稱與公司的AI模型Claude合作，證明了黎曼猜想。



黎曼猜想由德國數學家黎曼在1859年提出，167年來一直未有公認的證明，克雷數學研究所懸紅100萬美元（約780萬港元）。數學界初步檢查結果正面：多名獨立數學家用電腦重新檢查他公開的證明程式碼，未發現問題，有人形容這是「歷史時刻」；不過菲爾茲獎得主陶哲軒指，數學界消化這份證明需要一段時間。



到底什麼是黎曼猜想，百年來數學家們又作出了怎樣的嘗試？



黎曼猜想由德國數學家黎曼在1859年提出。（維基公有領域圖片）

Anthropic數學家稱與Claude合作找到證明

Alpöge 在聲明中寫道，他已經與Claude合作找到了黎曼猜想的證明。他又稱，同一證明亦確立了範圍更廣的「廣義黎曼猜想」。除4頁聲明外，他沒有發表一般論文，只公開了一套用Lean寫成的程式碼。Lean是一種讓電腦逐步檢查數學推論是否正確的程式語言。這套程式碼分成14個壓縮檔，合共約1,700萬行；以文字寫成的證明則超過25萬頁，因為太長、難以閱讀而沒有公開。他亦承認，自己未完全掌握證明涉及的部分數學。

Anthropic數學家Levent Alpöge於個人網站發布一份4頁聲明，稱與公司的AI模型Claude合作，證明了黎曼猜想。（Levent Alpöge網誌圖片）

數學家形容「歷史時刻」但強調需時核實

據《科學美國人》報道，麻省理工學院數學家Andrew Sutherland編譯並檢查，形容這「確實是一個歷史時刻（This is indeed an historic moment）」，但指要理解證明的數學細節，仍有大量工作要做。

菲爾茲獎得主陶哲軒指數學界消化需時

2006年菲爾茲獎得主陶哲軒在網誌表示，這份證明篇幅龐大，初步看來動用了「朗蘭茲綱領」及「算術幾何」等現代數學最艱深的理論，相信消化需時，但這次至少有人類作者可以溝通。

今年10月OpenAI公布的大批AI數學成果中，就有少數程式碼的題目設定被發現存在技術問題。截至目前，Anthropic及克雷研究所均未有評論。

黎曼猜想關乎質數出現的規律

質數是只能被1和自身整除的數，例如2、3、5、7、11。它們在數字之間出現的位置時密時疏，看似毫無規律。據克雷數學研究所資料，黎曼發現質數出現的頻率，與一個名為「ζ函數」的數學函數密切相關。

這個函數的計算結果會等於零，數學家稱這些位置為「零點」。零點落在哪裡，決定了質數分佈有多規律。

黎曼猜想的內容是：所有關鍵的零點，都整齊排在同一條直線上。

若猜想成立，質數雖然看似隨機出現，但偏離平均的幅度已是最小，分佈最有規律。不少數學研究都以猜想成立為前提，一旦證實，這些成果亦會隨之確立。

黎曼猜想是什麼？

（示意圖／AI生成圖片）

（示意圖／AI生成圖片）

（示意圖／AI生成圖片）

（示意圖／AI生成圖片）

（示意圖／AI生成圖片）

電腦驗算逾12萬億個例子仍不算證明

難處在於零點有無限多個。數學家早已用電腦逐一驗算，2021年確認了逾12萬億個零點，全部排在那條直線上，無一例外。可是只要將來找到1個例外，猜想便會被推翻，所以再多例子也不等於證明。牛津大學數學家、菲爾茲獎得主梅納德（James Maynard）亦曾指出，即使證明了「100%」的零點符合猜想，仍可能存在少量例外，並不足以領取獎金。

黎曼猜想由德國數學家黎曼在1859年提出，167年來一直未有公認的證明。（克雷數學研究所圖片）

167年來數學家只能一步步推進

黎曼本人在1859年的論文中，只寫了一句猜想「很有可能」成立，並表示暫時擱下證明，因為當時用不上。1900年，德國數學家希爾伯特（David Hilbert）把它列入20世紀數學難題。2000年，克雷數學研究所把它列為7道「千禧年大獎難題」之一。

由於無法一步到位，數學家改為證明「至少有多少零點排在直線上」，英國數學家哈代（G. H. Hardy）1914年證明有無限多個，美國數學家萊文森（Norman Levinson）1974年把比例推至3分之1以上，其後數十年，紀錄只緩慢升至約4成。

比利時數學家德利涅（Pierre Deligne）1974年證明了黎曼猜想一個「近親」版本，其後獲頒菲爾茲獎及阿貝爾獎，但黎曼猜想本身仍然未解。2018年，英國數學家阿蒂亞（Michael Atiyah）曾公開宣稱完成證明，惟論證只有5頁，數學界普遍存疑。

AI今年接連在黎曼猜想取得進展

今年8月，Anthropic公布用未公開的研究版Claude把「已證明排在直線上的零點比例」由約4成推高至約6成7，當時公司明言未能證明整個猜想。Alpöge正是當時負責檢驗這篇論文的數學家之一。

10月，OpenAI亦聲稱證明了較弱版本的「準黎曼猜想」，即零點都落在一個比原先更窄的帶狀範圍內，但仍未能證明它們全部排在直線上。Alpöge今次的聲稱，則直指黎曼猜想本身。

克雷研究所規定刊出後須經2年檢驗

即使證明最終成立，離領取獎金仍有一段路。克雷數學研究所規定，證明須先刊於有同儕評審、具國際聲譽的數學出版物，刊出後再經全球數學界最少2年嚴格檢驗，並獲普遍接受；研究所之後才會成立委員會，審議是否頒獎。

（綜合）