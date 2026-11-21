Anthropic數學家Levent Alpöge 11月20日宣布，已在Claude大模型協助下證明了黎曼猜想（Riemann hypothesis）。隨後，史丹福數學家瓦基勒（Ravi Vakil）則披露，同校數學家馬蘇洛（Alessandro Masullo）也提出一份未借助AI的獨立證明。兩種不同的證明途徑再次反映出，橫空出世的AI技術正與傳統學術界產生激烈競爭。



Levent Alpöge發布4頁聲明，稱已經與Claude合作完成黎曼猜想乃至廣義黎曼猜想的證明，並公開一套用Lean寫成的程式碼，供學界核查。

Anthropic數學家Levent Alpöge於個人網站發布一份4頁聲明，稱與公司的AI模型Claude合作，證明了黎曼猜想。（Levent Alpöge網誌圖片）

據《科學美國人》（Scientific American）報道，就在該消息公布數小時後，美國數學學會主席、史丹福數學家瓦基爾（Ravi Vakil）透過博客披露，同校數學家馬蘇洛（Alessandro Masullo）已在數學家康拉德（Brian Conrad）的指導下提出證明。

馬蘇洛：研究黎曼猜想近12年

綜合《紐約時報》、《商業內幕》報道，馬蘇洛表示他已研究如何證明黎曼猜想近12年，原本打算約一年後發布研究結果，但現在因Levent Alpöge的報告面世而被打亂計劃，馬蘇洛稱知道自己發布的草稿中有許多不完美之處，需要加以修訂、擴充與改善，同時強調「這正是證明『人類從頭到尾投入心力的研究』」。

瓦基爾強調，馬蘇洛的證明過程沒有使用AI，主要顧慮研究問題輸入AI系統後，難以保障學術署名權益。

報道指，康拉德對比兩種不同的證明，認為馬蘇洛版本具可信度，並批評Levent Alpöge在未完全吃透證明的情況下倉促公開，但他坦承馬蘇洛的證明報告仍在大幅修訂，還需要更多時間驗證有效性，目前兩份證明都未獲數學界公認。

黎曼猜想是關於質數分布的問題，是數學界經典難題，由德國數學家黎曼（Bernhard Riemann）在1859年提出，屬克雷數學研究所千禧年大獎難題之一，懸而未決逾百年。