遊戲公司Rockstar旗下的《GTA 6》（俠盜獵車手 6）遊戲在首日創下零售銷售紀錄，金額高達38億美元（約297億港元），預料成為遊戲業史上最大的娛樂產業發行。



英國廣播公司（BBC）指，Rockstar 母公司 Take-Two於周五（20日）表示，截至當地時間周四的數據顯示，《GTA 6》的遊戲預購量達到3,250萬份，創下「跨娛樂媒介」的歷史紀錄。作為對比，今年新出的最高票房電影《蜘蛛俠：英雄重生》（Spider-Man: Brand New Day），在整個電影上映期間共錄得約25億美元（約195億港元）。

同時紀錄大幅超越前作《GTA 5》，該遊戲於2013年發布時，僅用了5日便創下11.5億美元（約90億港元）的營收。

位於香港銅鑼灣怡和街附近的《GTA 6》宣傳海報。（Reuters）

網路基礎設施公司 Cloudflare 先前指出，在PS5於英國發售期間，相關下載量一度達到正常水平的 8.6 倍。而新西蘭作為《GTA 6》最早開放遊玩的地區，其發售前四小時的流量亦激增至正常水平的 14.8 倍，顯示部分玩家為了搶先體驗而更改了帳號地區設定。

研究機構 Sensor Tower 指，《GTA 6》將會極受歡迎，據該機構針對玩家的電子郵件及用戶統計數據推算，玩家遊玩其他單人遊戲的時間可能會減少約10%。

一間電玩咖啡廳掛出了《俠盜獵車手 VI》（GTA VI）的宣傳看板。（Reuters）

美國權威娛樂媒體《Variety》報道指，《GTA 6》歷時13年時間開發，製作成本高達15億美元（約118億港元）。並在評論匯總網站 Metacritic 上獲得了 99 分的高分，並列史上最高分的遊戲，入圍了今年 12 月「遊戲大獎」（The Game Awards）的「年度最佳遊戲」（Game of the Year）提名。

Rockstar行政總裁兼創辦人豪瑟（Sam Houser）表示，隨着《GTA 6》的發布，全球玩家的熱烈迴響讓我們深感榮幸，Rockstar公司也非常興奮能與各位一同分享這個時刻。