數學界逾百年待解難題「黎曼猜想」（Riemann hypothesis）迎來突破，11月20日有兩人先後宣布攻克如何證明黎曼猜想的難題，一位是使用AI解題的Anthropic數學家Levent Alpöge，另一位是未有使用AI幫助的史丹福數學家馬蘇洛（Alessandro Masullo）。

「黎曼猜想」若獲證明，對大眾有何意義？據外媒指，此將對整個數學領域產生連鎖反應。



圖為Anthropic旗下Claude大模型，以及史丹福大學標誌。（Getty）

黎曼猜想由數學家黎曼（Bernhard Riemann）於1859年提出，距今167年，長期以來被視為數學界最大未解謎題之一。它探討質數的分佈規律，以及一個關於質數背後隱藏某種神祕數值秩序的假設，這個假設仍未獲證實。

《科學美國人》（Scientific American）報道，Levent Alpöge提出的證明，嚴格來說是針對「廣義黎曼猜想」（Generalized Riemann hypothesis，簡稱 GRH），涵蓋與質數相關更為廣泛的數學函數類別，若其證明獲驗證，將對整個數學領域產生連鎖反應，此意味許多本來建立在「黎曼猜想為真確」基礎的複雜理論架構，也會在瞬間獲得證實，例如是在計算數論（computational number theory）、代數數域（algebraic number fields）研究等深奧領域使用的演算法。

德國數學家黎曼1859年提出著名的「黎曼猜想」，想證明質數在自然數中的分佈並不是毫無規律可循。（Facebook圖片）

報道指，這些進展最終甚至可能為實際應用帶來潛在益處，儘管對於大多數人而言，這類進步屬隱而不見。

與黎曼猜想相關數學理論已影響多個領域

策略管理與科技顧問機構Dr. Pinnacle創辦人Vishwanath Akuthota曾撰文指，儘管黎曼猜想尚未獲得證明，但與其相關的數學理論已對許多領域產生影響，例如是網絡安全領域，RSA加密技術正是基於質數分解的計算複雜性，他認為黎曼猜想若獲證明能協助數學家更精確地理解涉及大質數的演算法，而不是令RSA遭破解。他又談到資料壓縮領域，若能更深入理解，未來的壓縮演算法就有可能更出色。

他並談到訊號處理領域、物理學領域，如傅立葉分析（Fourier analysis）與波動行為中的許多技術，都與相關Zeta函數概念有關，應用範疇包括磁力共振（MRI）、音訊處理、雷達等。