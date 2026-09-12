Pisa放榜｜中國學生數學及科學能力居首　美媒：亞洲擴大領先美國

由經合組織（OECD）策劃，每三年進行一次，旨在評估15歲學生的數學、科學和母語閱讀能力的「2025年學生能力國際評估計劃」（PISA）近日公布排名。來自中國北京、上海、江蘇和浙江的學生在數學及科學方面的能力全球第一，新加坡則在閱讀能力傲視全球。據美媒報道，亞洲各地的高中生正超越西方的同齡人，而人工智能正推動全球人才爭奪戰，並重塑年輕人的學習方式。



經合組織近日發布的2025PISA報告指出，令人擔憂的是，全球15歲學生的閱讀、科學和數學成績持續下滑。

亞洲學生的表現較為突出。來自中國北京和上海以及江蘇和浙江兩省、新加坡的學生皆取得優異的成績。日本和韓國也躋身前十，亞洲多個國家在排行榜佔據主導地位。

與此同時，美國中學生的閱讀成績跌至近25年來的最低點，與中國學生的差距更為明顯。中國學生在PISA測驗中長期保持領先地位。

報道指，這次考試結果公布之際，正值中美兩國在科技進步和創新投入方面展開日益激烈的競爭。中國在已發表的科學報告數量和研發支出方面均已超越美國，兩國在2024年的研發支出均超過1萬億美元（約7.8萬億港元）。

然而，PISA的報告警告稱，AI的日益普及可能會對中學教育產生重大影響。

2026年9月8日，港大教育學院公布2025年學生能力國際評估計劃（PISA）香港區測試結果。（董素琛攝）

經合組織教育與技能司長施萊歇爾（Andreas Schleicher）在報告中寫道：「最令人擔憂的是，在AI時代至關重要的技能正在下降：評估資訊、建立跨資訊來源的聯繫以及批判性思考我們所讀的內容。在一個資訊爆炸的時代，我們的學生不太可能進行深入思考，也不太可能從噪音中分辨出真正有價值的資訊。」