丹麥警方和安全部門11月20日宣布，搗破一宗由俄羅斯情報部門策劃的暗殺陰謀，謀殺目標是美籍烏克蘭裔Rap歌手Kyivstoner（真名Albert Viktorovich Vasiliev）。俄羅斯大使館否認相關指控，丹麥方面則宣布驅逐駐丹麥的俄羅斯國防武官，並將收緊對俄羅斯人神根（Schengen）簽證的發放。



綜合英國天空新聞（Sky News）和《衛報》報道，暗殺行動計劃原定於9月25日在哥本哈根進行，當時Kyivstoner正準備音樂演出。

檢方稱，警方在音樂會開演前5分鐘拘捕3名嫌疑男子，其後再拘捕第4名疑犯，現場搜出兩把已上膛手槍及兩把刀，其中一人持有演出門票，該音樂會隨即取消。

2026年11月20日，丹麥安全情報局（Danish Security and Intelligence Service，PET）負責人Rasmus Kieffer-Kristensen，出席有關謀殺美籍烏克蘭裔說唱歌手Kyivstoner計劃的記者會。（Reuters）

報道稱，疑犯被控謀殺未遂及協助外國情報機關，其中兩名丹麥籍被告在庭上否認全部指控。

丹麥安全情報局（Danish Security and Intelligence Service，PET）評估事件由俄情報部主導，涉案人員與丹麥犯罪集團有關連，並強調丹麥從未發生類似暗殺企圖，可見俄方行動日趨冒進。

2026年11月20日，俄羅斯駐丹麥大使館的畫面。（Reuters）

同時，丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Løkke Rasmussen）宣布丹麥政府決定驅逐俄駐丹麥國防武官，並限其七日內離境。據報道，丹麥正推動歐盟收緊向俄公民發放神根簽證，減少非必要入境。

俄駐丹麥大使館否認相關指控，稱丹麥未能提供俄方參與的證據。