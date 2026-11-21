經過多日艱苦談判，各國同意著手嘗試達成一項關於監管致命自主武器系統的國際協議。

法媒報道，瑞士日內瓦（Geneva）聯合國《特定常規武器公約》（Convention on Certain Conventional Weapons）審議大會談判持續五天，還經過延時，最終於星期六（11月21日）凌晨取得成果。



會議主席托尼（Julien Thoni）告訴記者，128個締約國同意着手制定一項關於致命自主武器系統的國際文書，這項工作應在未來兩年內完成。

在人工智能（AI）的推動下，戰爭形態正在發生根本性的變革。非政府組織曾希望針對將人類生死決定權交給自主機械這一問題，制定更迅速、且具有法律約束力的規則。

雖然各國達成上述共識，但這個進程頗為棘手，各國之間存在分歧，且任何決定都須要達成完全共識。

2019年3月21日，由多個非政府組織組成的聯盟「停止殺戮機械人運動」（Campaign to Stop Killer Robots），在德國柏林的布蘭登堡門（Brandenburg Gate）發起抗議活動。該聯盟反對致命性自主武器，即所謂的「殺戮機械人」。（Reuters）

托尼表明，接下來的工作會明確「根據國際人道法，哪些武器應被禁止，哪些武器雖不被禁止但可以受到監管」。

活動團體則認為，這一結果遠未達到預期。

「制止殺手機械人運動」（Campaign to Stop Killer Robots）聯盟說，各國未能為達成具有法律約束力的文書指明清晰路徑。

人權觀察組織（Human Rights Watch）危機、衝突與武器部門武器副主任科伊爾（Verity Coyle）也說，相關技術正在飛速發展，而這次大會卻未能促成制定新規則所需的緊急行動，令人失望。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

