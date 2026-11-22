美國總統特朗普（Donald Trump）11月21日（周六）在接受霍士新聞（Fox News）專訪時重申，他仍有意與伊朗達成協議，且該協議的效力將是「永久性的」，並聲稱自己從未太在意伊朗的「政權」。



當被問及是否認為伊朗政府能撐過當前的衝突時，特朗普表示，「有些人提到『政權更迭』，但你得先解釋這到底是什麼意思——畢竟，我可是已經除掉過兩個政權了。」他補充道，「這或許可以稱作是『終極的政權更迭』。」

2026年11月20日，美國總統特朗普（Donald Trump）在結束亞洲之行後，於白宮舉行新聞發布會。國務卿魯比奧（Marco Rubio，右）和副總統萬斯（JD Vance，左）陪同在側。（Reuters）

特朗普還提到，他的目標是與伊朗達成一項「永久性」協議，禁止該國發展核武。他稱，「我要確保——即便未來四年、十五年或二十年後，出現了一位無能的總統——這項協議依然是永久有效的。我絕不會容許任何人讓他們擁有核武。」

在此之前，特朗普上週曾表示，他已指示副總談范斯（JD Vance）不要介入與伊朗的談判，並宣稱，「我們根本不需要跟伊朗達成什麼協議。我們扣着他們的錢，還掌控着他們的海峽！」