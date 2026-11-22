俄羅斯導彈侵犯波蘭領空 北約秘書長呂特指將捍衛波蘭每一寸領土
撰文：張涵語
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北約秘書長馬克·呂特（Mark Rutte）在華沙表示，北約將保衛波蘭每一寸領土。此前一天，波蘭稱俄羅斯有三個物體——極可能是兩枚導彈和一架無人機，侵犯波蘭領空。
波蘭通訊社（PAP）11月21日（周六）報道，呂特表示，「我可以保證，北約將保衛波蘭的每一寸領土。」呂特指出，北約歐洲部隊指揮官格林凱維奇（Alexus Grynkewich）將採取一切必要措施，識別任何針對防禦與嚇阻能力的威脅，並在必要時進行適當調整。
在俄烏戰爭期間，無人機屢次闖入北約東翼國家的領空，這加劇俄羅斯與西方軍事聯盟之間的緊張局勢，也引發人們對衝突可能擴大的擔憂。
周五發生的入侵事件，正值波蘭舉行涉及「志願聯盟」（Coalition of the Willing）的軍事演習期間。而波蘭官員認為，這並非巧合。北約北大西洋理事會（North Atlantic Council）將於周一在布魯塞爾召開會議，討論俄羅斯導彈侵犯波蘭領空一事。
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