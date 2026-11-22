黎曼猜想獲Lean社群認證 Claude AI協助破解167年難題
撰文：韓學敏
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Lean 專項研究組織（Lean FRO）及 Mathlib 倡議社群11月21日發表聯合聲明，確認 Anthropic 數學家Levent Alpöge在 AI 模型Claude協助下提出的黎曼猜想（Riemann hypothesis）形式化證明正確。
據Lean社群11月21日發表的聯合聲明，社群並透過兩套獨立工具確認，該證明的命題與 Mathlib 收錄之黎曼猜想定義完全一致。麻省理工學院數學家薩瑟蘭（Andrew Sutherland）的核驗紀錄亦顯示，5項主要定理僅依賴3項標準公理，以 Rust 編寫的獨立內核 nanoda 及檢驗器 con-leche 均接受完整證明。核驗版本涵蓋廣義黎曼猜想中與狄利克雷 L 函數相關的部分。
Lean 是一套電腦證明助手，數學家把論證寫成程式碼，由電腦逐步核對每一步是否從既有定義及定理嚴格推出；Mathlib 則是其共享數學定理資料庫。今次證明包含175,187個模組，僅直接依賴 Mathlib，已有數十人重新編譯且零錯誤。
黎曼猜想由德國數學家黎曼（Bernhard Riemann）於1859年提出，主張黎曼 Zeta 函數所有非平凡零點的實部均為 1/2，與質數分布密切相關，屬克雷數學研究所（Clay Mathematics Institute）7項千禧年難題之一。該所網站截至11月22日仍將其標示為未解；按規則，解法須刊於合資格渠道、兩年後獲學界普遍接受，方可考慮頒發 100 萬美元（約 780 萬港元）獎金。
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