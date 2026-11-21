人工智能（AI）公司Anthropic 11月19日在美國納斯達克掛牌，首日市值超過1.5萬億美元（約11.8萬億港元），集資總額更是創下歷來最高。這家AI新貴由80後行政總裁阿莫迪（Dario Amodei）領導，他曾任職百度與Google，更曾是OpenAI研究副總裁，2020年底帶同妹妹丹妮拉（Daniela Amodei）及五名OpenAI同事離職創業，如今身家高達約200億美元（約1,570億港元）。

與多間AI企業老闆不同的是，阿莫迪對AI帶來的風險也深感警惕，更為此而開罪政府。



阿莫迪是誰？

現年43歲的阿莫迪，1983年生於加州三藩市，2014年他加入百度（Baidu），便是在吳恩達（Andrew Ng）領導的矽谷實驗室，涉足AI領域，2015年他轉投Google，是Google Brain部門的資深研究科學家，2016年他又在一家印度菜餐廳聚餐時，獲OpenAI行政總裁奧特曼（Sam Altman）招攬加入OpenAI。

他成為OpenAI研究副總裁，主導開發ChatGPT技術前身GPT-2及GPT-3。

2026年11月19日，Anthropic行政總裁阿莫迪（Dario Amodei）與總裁兼共同創辦人丹妮拉（Daniela Amodei，阿莫迪之妹），於美國紐約市進行首次公開發行（IPO）當天現身。（Reuters）

他最後從OpenAI離職的原因，是他憂慮OpenAI將利益置於安全之上，與奧特曼產生分歧，他決意離開，並帶同妹妹丹妮拉（Daniela Amodei）及五名OpenAI同事離職創業，數周後Anthropic成立。

他今年6月向彭博表示：「為何要與願景不同、又不信任的人爭論？」Anthropic註冊為「公益企業」，須平衡盈利與公眾利益，他稱策略為「競逐頂峰」：證明安全與商業可並存，逼使同行跟隨。

這種對技術又愛又懼的矛盾，源於他的經歷。阿莫迪成長時期在史丹福大學主修物理，父親2006年因丙型肝炎離世，數年後新藥面世，治癒率由五成升至九成半，他8月在社交平台稱，新藥「很可能也能治好他（父親）」。另一方面，2014年他確診睪丸癌，幸最終康復。

兩度面對生死，令他常說「時間是唯一不可再生的資源」：技術早到幾年，父親或可保命；技術若失控，後果不堪設想。他其後轉讀生物物理學，獲普林斯頓大學生物物理學博士。

2026年11月19日，Anthropic行政總裁阿莫迪（Dario Amodei）與眾人慶祝公司上市（Reuters）

他的警惕亦來自專業判斷：他是最先發現「規模定律」的研究者之一，即AI獲得的數據和算力越多，能力便可預測地提升。他估計AI有一至兩成半機會「嚴重到令人類文明脫軌」，又警告五年內半數白領入門職位或被取代，9月發表長文呼籲同業放慢步伐。英偉達（Nvidia）創辦人黃仁勳曾譏他自認「唯一配開發AI的人」，阿莫迪斥之為「離譜的謊言」。

阿莫迪對AI安全的注重，還見於他與美國政府的分歧，2026年初，他公開表示拒絕美國國防部要求無條件開放AI技術用於軍事用途的最後通牒，表明不會接受用於大規模國內監控或全自主致命武器的要求。此令他得罪美國國防部，公司遭國防部列為國家安全供應鏈風險。

事實上，他對AI的警惕言論也得罪特朗普陣營，在美國中期選舉前，美媒便指特朗普盟友正塑造阿莫迪成AI「末世論」的代表人物，視為攻擊目標。

在上市之後，阿莫迪如何平衡商業與安全，將是外界焦點。