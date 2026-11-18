一名華人男子在美國生活了約10年，旅遊簽證早已過期。今年8月，他準備從紐約搭乘飛機前往佛羅里達州，沒想到剛到機場，就被美國移民與海關執法局（ICE）逮捕，隨後關進了布魯克林大都會拘留中心（MDC）。



ICE認為他沒有合法移民身份，也沒有固定住址和工作，存在潛逃風險，因此拒絕釋放。後來即使經過移民法官的保釋聽證，他仍然沒能獲得自由。然而，這名中國男子隨後將美國政府告上聯邦法院，最終不僅打贏了官司，法官還下令ICE立即放人！

男子準備從紐約搭乘飛機前往佛羅里達州，剛到機場就被美國移民與海關執法局（ICE）逮捕。（Reuters）

根據紐約東區聯邦法院公布的判決書，這名男子叫Minghang Chen（音譯陳明航），是一名中國公民。

2015年前後，他還是未成年人時，與母親一起持B-2旅遊簽證進入美國，獲准停留至2015年11月11日。抵達美國後，他的母親申請了政治庇護，並將尚未成年的兒子列為附屬申請人。

此後，陳明航一直留在美國。雖然旅遊簽證允許的停留期限早已過去，但他沒有離境，大約10年後又以自己的名義單獨提出庇護申請。

今年8月，陳明航來到紐約，準備搭乘國內航班前往佛羅里達州，隨後在紐約拉瓜地亞機場被捕。

ICE認為他沒有合法移民身份，在紐約也沒有固定住址和工作，存在潛逃風險，拒絕釋放。隨後，移民法官也拒絕了他的保釋申請。

9月4日，陳明航通過律師向聯邦法院提出人身保護令申請，質疑ICE拘留他的程序違法。

10月1日，紐約東區聯邦法官Hector Gonzalez作出裁決，認為ICE的拘留評估存在嚴重缺陷。



原來，ICE認為陳明航在紐約沒有住址和工作，但政府檔案明明顯示，他持有佛羅里達州駕駛執照，住址和僱主也都在佛州。法官認為，不能因為他在紐約沒有住址和工作，或者簽證早已過期，就直接認定他存在潛逃風險。

最終，法院下令ICE立即釋放陳明航，並要求政府今後如果再次拘留他，必須給予相應的程序保障。

不過，這次勝訴只是針對ICE拘留程序，並不意味着陳明航獲得了合法移民身份，更不代表他的庇護申請已經獲批。

對於在美國的華人來說，這起案件更值得警惕的，其實是機場移民執法的變化。

過去很多年，即使簽證逾期，只要持有TSA認可的身份證件，不少正在等待政治庇護或綠卡審批的人，仍然可以正常乘坐國內航班。

但申請政治庇護並不等於自動獲得合法移民身份，這一點過去和現在都沒有改變。

如今，TSA與ICE加強了旅客資訊共享，ICE可以通過航班資料提前識別涉嫌違反移民規定的旅客，並在機場實施逮捕。

所以，簽證逾期、庇護申請尚未獲批，或者存在其他移民身份問題的華人，千萬不要以為以前坐飛機沒事，現在就一定安全。

陳明航雖然打贏了官司，但也經歷了一個多月的拘留。這只是一起個案，並不是每個人都能獲得同樣的判決。自身移民身份存在問題的，出行前最好先諮詢律師，別因為一次普通的國內旅行，給自己惹來更大的麻煩。

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